Stjärnkrögaren Pontus Dahlström: Om jag får en Michelinstjärna igen säljer jag krogen direkt

Ekenäsfödde sommelieren och stjärnkrögaren Pontus Dahlström lyckades skriva historia med sin restaurang Maaemo i Oslo. Men framgången hade ett högt pris: en total burnout och en försummad familj. Den pärsen vill han aldrig uppleva igen.

Dahlströms restaurang Maaemo fick två stjärnor i den klassiska Michelinguiden, bara 15 månader efter att stjärnrestaurangen slog upp sina dörrar. Ingen annan krog i Skandinavien har så snabbt fått två Michelinstjärnor.

- Vi var på topp. Jag fanns på första sidan i alla tidningar, pratade med journalister från hela världen och var buddy med allt och alla.

Jakten efter Michelinstjärnor ledde till burnout

Hungern efter en tredje stjärna var stor. Efter några intensiva år, med hårt arbete dygnet runt, belönades Maaemo med de efterlängtade tre Michelinstjärnorna i mars 2016. Men då låg Dahlström redan hemma med en total burnout.

- I slutet av augusti 2015 sa kroppen ifrån. Jag kom inte upp ur sängen. Jag hade tics och kramper och en puls på 190, bara av att gå de 50 metrarna av och an till postlådan.

Vid sidan av den utbrände stjärnkrögaren stod den försummade familjen, som under några års tid bara sett sin far och man under söndagar.

- Och då var jag oftast trött och skitsur på allt och alla.

Aldrig mer missa familjen för jobbet

Dottern Lyyli föddes under de mest intensiva åren med Maaemo och Dahlström erkänner i sitt sommarprat i Yle Vega att han knappt alls har några minnen från hennes tidiga barndomsår.

- Det känns för jävligt att erkänna det, men det är sant.

Det blev en lång sjukskrivning. Sakta men säkert kom Dahlström tillbaka. Under tillfrisknandet mognade beslutet att sälja aktierna i Maaemo. Väckarklockan, vid sidan av den lidande familjen och burnouten, var en nära väns och kollegas för tidiga död.

- Han dog bara 45 år gammal bakom kastrullerna och lämnade två små barn efter sig. När jag satt på hans begravning, bestämde jag mig. Det är inte värt att jobba ihjäl sig.

Bytte till liten krog med enklare koncept

Dahlström förhalade ändå försäljningen, så att han stod som ägare för restaurangen ännu i mars 2016, månaden då Michelinguiden publiceras. Maaemo fick sina tre stjärnor.

- Och tur var väl det. För annars hade jag garanterat jobbat kvar. Och då hade jag nog inte haft någon familj i dag. Jag fattar inte att min älskade hustru Josefina stod ut i alla år.

Bara tre veckor efter att Dahlström sålt sina aktier i Maaemo i maj 2016, köpte han en ny restaurang. En liten krog, med enklare koncept.

- Målet är inte alls att få Michelinstjärnor. Jag har redan haft det. Och jag är otroligt stolt och tacksam för att jag fick uppleva det. Men varken jag eller min familj vill in i det där livet igen.

Dahlströms nya krog fick ett specialomnämnande i årets upplaga av Michelinguiden. Men ingen stjärna.

- Det är jag bara glad för. Får jag någonsin en Michelinstjärna igen säljer jag krogen direkt.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



