Svensk succéregissör regisserar thrillerpodd av Eva Frantz: "Visst går det att fejka en del i en inspelningsstudio men det kommer aldrig att låta helt rätt"

Mattias J. Skoglund hoppade av som it-chef och gjorde en egen långfilm. Nu producerar och regisserar han framgångsrika produktioner i Sverige - och Finland.

Nu just är Skoglund aktuell som regissör för Svenska Yles nya thrillerpodd Klassfesten - pojken som försvann. Det stora genombrottet för Skoglunds del kom med poddserien De dödas röster som för två år sedan skrämde upp halva Sverige. Sara Elfmark Berggren skapade serien, skrev manus och Skoglund regisserade och ingick också själv i manusgruppen.

Gav upp fotbollsdrömmen

Som ung kille längtade Mattias bort från den lilla samhället i Dalarna där han bodde. Redan som femtonåring kunde han flytta hemifrån då en lovande fotbollskarriär hägrade. Mattias började fotbollsgymnasium och satsade allt på fotbollen.

– Efter några år insåg jag att hur mycket jag än jobbade skulle jag aldrig bli så bra som jag önskade och jag lade helt enkelt av, berättar Mattias som började läsa ekonomi och media på universitetet.

Mattis J. Skoglund ute i naturen. Bild: YLE/Barbro Ahlstedt

Härefter följde några spännande år då it-boomen var som störst. Skoglund berättar att det var långa dagar och extremt spännande tider. Men en annan dröm hade börjat växa sig stark - drömmen om att göra spelfilm. Med sin nära vän Markus Marcetic besökte han en filmfestival i Stockholm och lyssnade på brittiske regissören Shane Meadows som menade att film kan göras enkelt, utan en gigantisk budget.

Efter föreläsningen gick Marcetic och Skoglund till en pub över gatan och började planera en egen film. Plötsligt dök Shane Meadows upp i baren och började snacka med dem och andra och då bestämde männen sig för att det var dags. Filmen Losers gjordes på en extremt liten budget, drygt femhundratusen kronor, att jämföra med snittet på tjugo miljoner för en svensk långfilm.

Manuset till Losers skrev Skogberg själv

– Berättelsen hade funnits i mig länge, den baserar sig löst på sådant jag varit med om själv. Filmen handlar om en grupp ungdomar som går en starta eget -kurs på arbetsförmedlingen (en vanlig åtgärd på nittiotalet i Sverige), där en av eleverna får möjlighet att testa sin idé i praktiken: att genomför en överlevnadskurs i skogen med klassen.

Det går inte så bra, och i takt med att strapatserna blir värre, kommer även ungdomarnas och lärarens personliga problem upp till ytan. Filmen blandar spänning, drama och mörk humor.

Filmen gav mersmak

Markus och Mattias filmade, skrev och producerade, gjorde det mesta själva, till och med Skoglunds egna barn är med på ett hörn i filmen, endast en proffsskådespelare anlitades. Filmen fick biorelease, fin kritik och var med på flera internationella festivaler, framförallt gav den mersmak.

Skoglund som också hunnit med att studera film har jobbat både som producent och regissör, men nu är det regi som intresserar mest.

- Jag älskar att regissera! Det är det jag brinner för, berättar Skoglund som lika gärna jobbar med ljud som med bild.

Podcasten De dödas röster kom som ett beställningsarbete från P3 och Skoglund var genast intresserad. Efter intensivt arbete blev podden sändningsklar i juli 2016 och responsen var omedelbar, både lyssnare och kritiker höjde den till skyarna. De dödas röster är fortfarande den mest lyssnade dramapodd-serien på Sveriges Radio trots att flera serier lanserats sen dess.

Allting skall vara så äkta som möjligt

Skoglund erkänner att han är noga med detaljer i sitt jobb, nästan in absurdum, som exempel nämner han att det under De dödas röster var viktigt att spela in serien med samma teknik som reportrar använde, spela in på plats, och att telefonsamtal och sånt gjordes på riktiga mobiler och inte fejkades i studio i efterhand.



Mattis J. Skoglund ute i naturen.

Eva Frantz är författaren bakom Klassfesten. Eva Frantz Bild: Marica Rosengard

– Jag vill att alla detaljer skall vara så äkta som möjligt. Visst går det att fejka en del i en inspelningsstudio men det kommer aldrig att låta helt rätt. Inte om uppdraget är att imitera verkligheten.Mattias J. Skoglund är nu aktuell i Finland med mockumentären Klassfesten - pojken som försvann där han regisserat de flesta scenerna i avsnitt två och tre. Han säger att det varit synnerligen lätt att arbeta med finlandssvenskarna.

– Alla är superproffsiga här, men ändå så avslappnade, säger Skoglund som själv ivrigt väntar på att höra alla avsnitt av serien som skrivits av medieprofilen och författaren Eva Frantz.

Här kan du lyssna på Klassfesten.

Och här hittar du Otto Ekmans recension av serien.