Sverige klart för VM-kvartsfinal – Forsbergs distansskott sänkte Schweiz

Efter en halvlek fylld av missade jättelägen lyckades Sverige vända åttondelsfinalen mot Schweiz till sin fördel under den avgörande trekvarten. Emil Forsberg agerade matchhjälte då han pangade in segermålet i den 66:e spelminuten.

Han hade titulerats Sveriges stora stjärna inför VM. Och då det gällde som mest steg han fram.

Emil Forsbergs fullträff i den 66:e minuten stod till slut som matchvinnande mål. Sverige är klart för kvartsfinal i fotbolls-VM för första gången sedan bronsåret 1994.

Det var bäddat för en nagelbitare på tisdagskvällen. Både Sverige och Schweiz hade radat upp imponerande resultat i både kvalet och gruppspelet främst tack vare ett disciplinerat försvarsspel.

Åttondelsfinalen i S:t Petersburg blev inte heller något målkalas – även om bägge lag hade flera jättelägen att rivstarta matchen redan under den första halvleken. Både Marcus Berg och Albin Ekdal slösade flera ypperliga målchanser för Sverige medan Blerim Dzemaili inte kunde hålla sitt skott från kort avstånd nere.

Efter pausvilan blev matchbilden försiktigare. Då slog svenskarna till.

Emil Forsberg gjorde högerfoten fri och avfyrade kanonen. Bollen touchade på Manuel Akanji – och flög förbi målvakten Yann Sommer.

Den schweiziska jakten på en kvittering kom ändå aldrig igång på riktigt. Istället såg Sverige ut att fixa fram en straff under matchens sista minuter – som ändå förvandlades till en frispark efter videogranskning.

En fantastisk laginsats, konstaterar chefstränaren Janne Andersson.

– Vi jobbar tillsammans. En hel jävla match. Oerhört imponerande av de här killarna. Det är så jävla bra gjort. Vi bränner några lägen i första halvlek men ger oss inte en millimeter. Visst kan vi göra många saker bättre men vad fan, de kämpade där ute, säger Andersson i tv-intervjun efter matchen och får medhåll av matchhjälten Forsberg.

– Vi är ett fantastiskt lag. Det känns jätteskönt. Vi spelar kompakt, skapar jättefina lägen att göra mål och då vet vi att vi kommer att få chansen att avgöra. Nu får jag göra mål och det känns fantastiskt, säger han.

I kvartsfinalen möter Sverige antingen England eller Colombia. VM-turneringens sista åttondelsfinal kör igång klockan 21 och sänds med svenskt referat i TV2 och på Arenan. I kvartsfinalen tvingas Sverige klara sig utan Mikael Lustig, som drog på sig ett gult kort i matchen och stängs av.