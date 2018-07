Almedalsveckan blir allt dyrare och myndigheter får kritik för slösaktighet - Karl McFaul tältar för att ha råd att delta

Framtidsnavigatören Karl McFaul jobbar med att utveckla städer på ett innovativt sätt. Under Almedalsveckan lever han campingliv och kombinerar friluftsliv och mingel i Visby. En man i vit skjorta kokar ägg på ett spritkök utanför sitt tält. Bild: Yle/Linda Söderlund

I Sverige får myndigheter och kommuner kritik för att de använder tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att delta i Almedalsveckan i Visby. Kostnaderna har skjutit i höjden, men samtidigt är politikerveckan en vitamininjektion för företagen på Gotland.

Karl McFault kokar kaffe och ägg på sitt spritkök utanför tältet på en campingplats en bit utanför Visby. Han har precis vaknat och ska efter frukosten ta sig in till politikerveckan Almedalen.

- Det är så praktiskt, jag slänger in mina saker i min Volvo, tar färjan hit och för några hundralappar per dygn har jag en campingplats med el. Sedan kan jag promenera in till Visby och vara bland en massa mänskor på demokratifesten.

Migrationsverket har knappt 30 personer på plats och notan för deras Almedalsvecka landar på 80 000 euro

McFaul representerar föreningen Framtidsnavigatörer och deltar i flera workshops på Almedalsveckan. Han betalar sin resa själv och har därför valt att bo billigt.

- Jag håller på Almedalen, men jag får tälta och köra budgetversionen, säger McFaul.

Kostnaderna för Almedalen har ökat år för år och det är speciellt boendet som är dyrt. Ett hotellrum i Visby är dyrare än vanligt och många privatpersoner passar på att hyra ut sina lägenheter - en vecka i en tvårummare kostar 5 000 euro eller mera.

Migrationsverket betalar 80 000 euro för Almedalsveckan

För besökare är själva programmet på Almedalen gratis, men för arrangörerna för de olika programpunkterna blir det dyrt. SVT:s granskning visar att myndigheterna betalar 23 miljoner kronor för årets Almedalsvecka.

Flera medborgarorganisationer, men också riksdagsledamöter från olika partier, har kritiserat att myndigheterna använder så mycket av skattebetalarnas pengar på Almedalen.



Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket försvarar kostnaderna för att delta i Almedalen. Porträttbild på Mikael Ribbenvik. Bild: Yle/Riikka Uosukainen

Migrationsverket har sedan några år tillbaka en egen scen där de arrangerar debatter och ger information om invandring. Migrationsverket har knappt 30 personer på plats och notan för deras Almedalsvecka landar på 80 000 euro.

- Det där är en kritik man både kan instämma i och inte instämma i. Det är ju så klart helt förkastligt att vara här bara för sakens skull, men i de stora samhällsfrågorna så är det väldigt viktigt att vara här, och jag tror att vi förväntas vara här, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Vad är den konkreta nyttan med att vara här?

- Det är att kunna tala direkt med människor, organisationer och andra myndigheter, utan att gå via mediefilter eller något annat. Och det är meningen och ursprunget med Almedalen, att man ska kunna ha direktkontakt och tala om viktiga samhällsfrågor.

Restaurangerna mångdubblar sina inkomster

Under veckan väntas 45 000 personer besöka Almedalen. Alla ska äta och dricka och restaurangerna är fyllda till bristningsgränsen.

Restaurang Donners Brasserie i hjärtat av Visby räknar med att femdubbla sina inkomster den här veckan.

Köksmästaren Filip Jerkeby är mitt inne i årets stressigaste vecka för restaurangerna i Visby. Porträttbild på Filip Jerkeby. Bild: Yle/Riikka Uosukainen

- Det här betyder jättemycket, det här bidrar till att vi kan hålla öppet året om. Vi har väl 8-10 personer fler på jobb än en vanlig sommardag, och 15 fler än under lågsäsong, berättar köksmästaren Filip Jerkeby på Donners Brasserie.

Det som är lite tråkigt är att om det är dyrt, så är det plötsligt en homogen socioekonomisk grupp som har råd

Den medeltida staden Visby med smala kullerstensgator och gamla byggnader är inte gjord för så stora folkmängder som under Almedalsveckan. Det här ställer höga krav på logistiken och all planering.

- Det är ju dels leveranser, att få hit det till ön och sedan få ner det i restaurangen och kunna lasta in det och dessutom ha förvaringsmöjligheter. Det är stressigt. Det är nästan lika stressigt veckan innan som det är den här veckan, säger Jerkeby.

Företagen och de privatpersoner som hyr ut sitt boende gör stora pengar på Almedalen. Då det kommer till kostnader för myndigheter och kommuner så verkar ändå smärtgränsen vara nådd, och endel myndigheter har börjat samarbeta för att få ner kostnaderna.

“Vad händer om offentlig sektor inte är med på demokratifesten?”

Karl McFaul har packat med sig allt han kan tänkas behöva under veckan. I det rymliga tältet har han också plats för strykjärn och ett strykbräde han har fått av sin mamma.

- Jag ska ju sitta i paneler med vd:ar och generaldirektörer och annat, de bor ju inte i tält, så jag får byta kläder, säger McFaul, medan han stryker sin vita skjorta utanför tältet.

En man i kostym med strykjärn i handen utanför ett tält. Bild: Yle/Linda Söderlund

McFaul tycker att diskussionen om myndigheternas kostnader är onödig. Det måste få kosta lite för myndigheterna att vara med på Almedalen, anser han.

- Vad händer om offentlig sektor inte är med på demokratifesten? Då är det näringslivet, tillsammans med akademin och civilsamhället, som bygger samtalet om framtiden, fundera McFaul.

Almedalsveckan har under åren fått kritik för att vara elitistisk och att det är makteliten från Stockholm som flyttar till Visby för en vecka.

- Det är ju bra för Gotland, det är en fantastisk inkomstkälla. Det som är lite tråkigt är att om det är dyrt, så är det plötsligt en homogen socioekonomisk grupp som har råd. Det främjar kanske inte samtalet och innovation, säger McFaul.