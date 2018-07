Före detta frikyrkopastorn Patrick Tiainen: Kommer jag till helvetet nu?

Han är endast 21 år när han hemkommen från Kenya, grundar en egen församling. Under studierna i en bibelskola utanför Nairobi upplever han ett starkt kall. Inte bara ett kall att tjäna Gud utan också ett kall att grunda sin egen kyrka.

Patrick Tiainen är en liten man, men rubrikerna har från början varit stora. Kyrkan i Karleby är karismatisk och högljudd. Det är handpåläggning och tungotal, det är bibelskola och bön. Formen är modern men innehållet konservativt.

- Till skillnad från många andra kyrkor var bibeln vår största auktoritet. I praktiken innebär det att ordet går före verkligheten. Utan kompromiss, säger Patrick Tiainen.

Predikant och allt-i-allo

Församlingen växte explosionsartat och tvingades snart flytta till en hall. Trots att medlemmarna var många, var det Patrick som packade flyttbilen.

Det var också han som målade och spikade, som städade, bar stolar och bakade. Han var förbönsledare, grundade bibelskolan, helade sjuka och själavårdade alla som ville.

Och det var många som ville. Kvinnorna i kyrkan flockades runt den unge predikanten. Männen knuffade fram honom och verksamheten växte.

Patrick själv talade högre och högre. Han talade om sexualitet, äktenskap och renhet. Han predikade om frestelser, otrohet och homosexualitet.

Han ropade varningar i mikrofonen och vädjade till bön. Bön för att hålla djävulen och egot på mattan.

Bad om normalitet

Men det ingen visste var att den mest brinnande bönen pågick i Patrick själv. Bönen handlade om heterosexualitet.

Bönen hade pågått sedan han var liten, men hade ännu inte fått svar. Själv tänkte han att det kanske berodde på att han var homosexuell och syndig. Men plötsligt fick Patrick en fru.

- En vacker flicka blev utvald i församlingen. Men det blev inget vanligt sällskapande före vigseln och förväntningarna var höga, berättar han.

- Vi skulle föregå med gott exempel, och vi var aldrig ensamma före bröllopet. Jag gifte mig med någon jag inte kände på djupet, men ännu värre var att jag inte kände mig själv, säger han.

Patrick ville verkligen gifta sig men pressen på honom var stor och bröllopsnatten var en besvikelse.

- Jag kämpade som en tok för att uppfylla allas förväntningar men jag kände mig bara helt oduglig. Jag hade fått rådet att ta testosteronpiller för att stärka det manliga, berättar han.

Patrick jobbade, om möjligt, ännu mer. Han slutade att lyssna inåt och han stängde av alla känslor. Varningsklockan för utmattning och kollaps sattes på ljudlöst.

Skandalen ett faktum

Men en främmande ung man sökte sig till församlingen och Patrick kunde inte längre hålla tillbaka sina behov och sin längtan.

Kärleken blev besvarad och tillsammans trillade två unga män ur skåpet inför en hel församling. Skandalen läckte ut i medierna och Patrick var hårt pressad.

En bilolycka blir vändningen, till det sämre och till det bättre.

- Jag erbjöds förstås möjligheten att gå vidare genom att ta avstånd från min vän och binda mig till transparens inför en grupp pastorer som skulle ansvara för helandeprocessen, säger han.

- Teorierna kring min homosexualitet var många, men inget jag inte hade hört tidigare, som att jag hade sår i min fadersrelation, och att det ännu behövde behandlas, säger han.

Patrick valde till sist att sluta att kämpa emot sin förälskelse, han gick ur församlingen och flyttade bort.

Patrick Tiainens sommarprat handlar om himmel och helvete. Det handlar om segertåg och korsfästelse, men mest handlar det om vägen till att bli den man blev skapad till.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Eernie Haase & Signature Sound: He Made A Change

Pentatonix: Hallelujah

Mary Mary: Shackles (Praise You)

Toto: Africa

Lina & Johannes Häger: Brustna Hjärtans Gemenskap

Sunrise Avenue: Fairytale Gone Bad

Swedish House Mafia: Don’t You Worry Child