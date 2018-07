Sjöbevakningen ordnar 24 timmars twittermaraton

Under lördag och söndag anordnar Västra Finlands sjöbevakningssektion ett Twitter-maraton. Sektionen informerar under 24 timmar om alla sina uppdrag via sitt Twitterkonto.

- Vi fick idén från polisen, som har ordnat motsvarande maraton. Det säger sjöräddningsledare Benny Paulsson.

Med Twitter-maratonet vill sjöbevakningssektionen göra sin verksamhet mer bekant och berätta hurdana uppdrag man har. Paulsson uppskattar att man under ett typiskt dygn har uppemot ett 30-tal uppdrag.

- Alla uppdrag är ju inte sådana som vanligtvis når över nyhetströskeln, säger han.

Maratonet börjar lördagen den 7 juli kl. 12 och slutar söndagen den 8 juli kl. 12. Västra Finlands sjöbevakningssektions twitterkonto heter @meriraja. Inläggen hittas också med hashtaggen #meriraja24h.

Nästa veckoslut ordnar Finska vikens sjöbevakningssektion ett likadant maraton på sitt Twitterkonto, @merivartiosto.

