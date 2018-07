Skådespelaren Sara Soulié: Det är tungt att bli bortvald, men man lär sig

Som frilansskådespelare är man konstant på jakt efter nya jobb. Man söker roller i pjäser, TV-serier och filmer – och blir ofta bortvald.

Inte nödvändigtvis för att man gjorde dåligt ifrån sig, men kanske för att man har fel ögonfärg. Eller helt enkelt bara för att många sökte rollen, som bara en enda kan få.

Skådespelaren Sara Soulié hörde en radiointervju med en regissör för fem år sedan och minns ännu ett citat från den intervjun.

- Det var mycket träffande beskrivet: “Skådespelare är människor som konstant söker erkännande – och så väljer de ett yrke där konstant får möta avslag”. Som frilansare är man alltid utsatt för andra människors val, makten ligger i deras händer, berättar hon.

- Gång på gång söker man jobb och gång på gång får man ett nej. Men ibland får man tack och lov ett ja, och det är det som får en fortsätta, säger hon.

Ett nej kan öppna oväntade möjligheter

- Ett av de tyngsta nejen var en amerikansk TV-serie som gick mig förbi. Jag var med alldeles på slutrakan och fick mitt nej mitt under en semesterresa, minns hon.

- Det höll på att förstöra hela semestern. Men bara en kort tid efter det fick jag veta att jag ska bli mamma. Och då föll allt på plats. Den rollen var aldrig min, det fanns en viktigare roll som väntade mig, berättar hon.

Sara har absolut fått en hel del ja under karriären hittills.

Hon har bland annat stått på Svenska Teaterns scen, medverkat i TV-serien Där vi en gång gått, spelat huvudrollen i TV-serien Nymfit, i den inhemska svarta komedin Kohtuuttomuuksia och nu senast spelat på engelska i filmen The Guardian Angel, mot bland andra danska Pilou Asbæk.

- Också om det är tungt ibland, har jag aldrig ångrat att jag blev skådespelare. Det var ingen slump, utan ett mycket medvetet val, något jag jobbade hårt för. Det finns ingen romantisk historia om hur jag blev funnen och tilldelad min enda möjliga väg i livet, säger hon.

Viktiga val i livet

Sara säger sig vara fascinerad av de små och större val vi människor gör varje dag – ibland medvetet, ibland helt omedvetet.

I sitt sommarprat i Yle Vega talar Sara om olika val hon gjort i livet. Ett av de val hon är mest nöjd med, vid sidan av att bli skådespelare och mamma, är att skaffa sommarhus, ”suvila”, i Estland.

- Ett annat land, ett annat språk och en annan kultur. Nära, men ändå långt borta. Det är lätt att bryta vardagens rutiner och framförallt är det tillåtet att vara osocial om man vill, säger hon.

- Och så är hela Baltikum nära. Under kortare roadtrippar kan man uppleva tre olika länder, konstaterar hon.

- Baltikum är fullt av sagolika slott och herrgårdar, fina naturskyddsområden och vandringsleder och underbara stränder, säger hon.

Och fortfarande är det mycket billigare där än i resten av Europa. Jag rekommenderar verkligen en sommarsemester i Baltikum!

- Dessutom finns det en massa fina musikfestivaler där på somrarna. Speciellt rekommenderar jag festivalen Positivus i staden Salacgriva i Lettland, tipsar hon.

- Festivalområdet består av skog, en gräsplan, sanddyner och en strand. Det är magiskt där, säger hon.

Glad över att kunna svenska

På tal om val är Sara glad att hennes föräldrar var kloka nog att välja att sätta henne i svenskspråkig skola.

- Jag är född i Århus i Danmark. Min mamma är finskspråkig, min pappa är tvåspråkig på danska och franska. Jag var fem år gammal när vi flyttade till Vasa och genom svenskt dagis och svensk skola, blev jag nästan finlandssvensk, berättar hon.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.



Låtlista:

The Stone Roses: I Wanna Be Adored

PJ Harvey: C’mon Billy

Beck: Dreams

Vaiko Eplik: Homne päev

Tricky: Bonnie & Clyde

Yeah yeah yeahs: Way Out

Kurt Vile: Pretty Pimpin

Agnes Obel: Familiar