Ett tekniskt problem ställer till det på Arenan just nu.

Vissa program startar inte. I stället dyker texten "No KS where KS is required. Access to this content is restricted." upp i rutan.

Det handlar om att Arenan plötsligt tappat bort informationen om var du befinner dig, och tror att du är utomlands.

Arenans tekniska team jobbar på problemet.