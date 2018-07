Finlands första rocksångerska Ann-Christine: Från första parkett fick jag se ungdomskulturen växa fram

De som föddes i mitten 1940-talet var de första tonåringarna som fick uppleva en ”riktig” ungdomskultur med eget mode, egna program i radio och TV och inte minst egen musik då rockmusiken gjorde entré.

Ann-Christine Nyström-Silén blev Finlands första kvinnliga rocksångerska år 1962 och ser nostalgiskt tillbaka på pionjärstiden.

Det var i slutet av 50-talet och början av 60-talet som rockvågen svepte in över Finland. Ungdomarna gjorde tonårsrevolt mot föräldrarna.

De lyssnade på ”skramlig” musik, klädde sig i kläder och fixade smink och frisyrer som skrämde vettet ur tidigare generationer.

Underbart att vara tonåring

- De som är bara några år äldre än jag hade egentligen ingen ungdomskultur. De klädde sig som sina föräldrar, de lyssnade på samma musik som sina föräldrar och de dansade som sina föräldrar, minns hon.

- Du kan tro att det var underbart att vara tonåring i början av 1960-talet. Allt var så nytt! Ibland önskar jag att dagens ungdomar skulle få uppleva de tiderna. Jag har en känsla av att deras ungdomstid drunknar i ett överflöd av intryck, säger hon.

Så såg hon ut på sextiotalet.

Finlands första rockartist

Den 17-åriga Ann-Christine fick sitt genombrott i TV-talangjakten Nuorten tanssihetki år 1961. Hon vann tävlingen och fick som pris ett skivkontrakt med Scandia.

År 1962 kom hennes första singel som bland annat innehöll den finska versionen av Let’s Twist Again och den skivan gjorde henne till Finlands första kvinnliga rockartist.

- Just den skivan är väl i själva verket inte så rockig, skrattar Ann-Christine. Men i alla fall mera rock’n’roll än vad någon annan kvinna i Finland presterat dittills, säger hon.

- Senare gjorde jag betydligt rockigare grejer. Men jag sjöng också mycket annat, inte minst schlager, berättar hon.

Bytte banken mot scenen

Ann-Christine sa upp sig från sitt jobb som maskinskriverska på Postsparbanken och blev artist på heltid under 13 år. Hon spelade in skivor och turnerade runt hela Finland.

Hon gjorde egna krogshower och TV-program, spelade in en skiva i Tyskland, turnerade i de svenska folkparkerna en sommar tillsammans med Cornelis Vreeswijk och representerade Finland i Eurovision Song Contest år 1966.

- Eurovisionen ser jag som höjdpunkten under min karriär. Det var otroligt lärorikt och stort! säger hon.

- Trots att allt var mindre och mera oförstört och oskuldsfullt på den tiden, så var det på en konstigt sätt större. Det fanns så få konkurrerande TV-kanaler och radiostationer så hela Europa tittade, säger hon.

Gömde sig i blond peruk

- När jag på 60-talet medverkade i en direktsänd TV-konsert i östtyska Leipzig kunde jag inte röra mig ostört på stan, efter bara en enda konsert. Alla hade sett den och alla visste vem man var, minns hon.

- Räddningen var en blond peruk som jag hade på mig då jag gick på stan och shoppade. Det fanns visserligen inte så mycket att köpa där, men jag köpte antika kristallglas som jag ännu har kvar, berättar hon.

Pappans död förändrade allt

Ann-Christine Nyström-Silén var artist på heltid fram till det att hon fyllde 29 år. Men då tog karriären abrupt slut.

I sitt sommarprat i Yle Vega berättar hon om den dramatiska sommardagen då allt förändrades.

- Jag kom hem efter en lång turné och hittade min pappa död i vår sommarstuga. Han hade legat så i flera i dagar. Och jag hade faktiskt inte sett honom på ett halvår, inte ens ringt honom, berättar hon.

- Jag turnerade helt vansinnigt den vintern och våren och det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. När jag satt där på golvet med min döda pappa bestämde jag mig. Jag vill inte leva mitt liv på här hektiska sättet, säger hon.

Ann-Christine avbokade alla sin spelningar och lämnade karriären som sångerska bakom sig.

I stället började hon jobba på bank och flyttade efter några år till Sverige, där hon i dag lever ett aktivt pensionärsliv med golf, gym och trädgårdsskötsel som dagsprogram.

- Jag har aldrig ångrat någondera karriären. Jag älskade att vara artist och jag älskade att jobba på bank. Men allt har sin tid, säger hon.

- Och när jag ser gamla artister som turnerar för fullt trots att varken fysiken eller rösten håller, blir jag ännu mera övertygad. Allt har sin tid, säger hon.

