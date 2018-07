“Jag kan inte titta på fotboll då matchen refereras av en kvinnlig röst” - ett kvinnligt fotbollsproffs är fortfarande ett undantag

Första gången proffstränaren Marianne Miettinen refererade en match på tv haglade kommentarer in. Många av kommentarerna var kritiska mot det faktum att hon var kvinna. “Jag kan inte titta på fotboll då matchen refereras av en kvinnlig röst” skrev någon. Året var 2016.

- Den här kommentaren berättar om att folk helt enkelt inte är vana vid att höra en kvinna tala om fotboll. Personligen tycker jag kommentaren är intressant eftersom personen inte skriver något om referentens sakkunnighet utan lyfter fram könet det vill säga den kvinnliga rösten, säger Minttu Korsberg vid Statens idrottsråd.

Här kan du läsa Yles sportredaktörs kolumn efter kritiken mot Miettinen i tv-studion. Också i år, endast för några dagar sedan, har en anonym person kommenterat på ett diskussionsforum på nätet: "Hon (Marianne Miettinen red.anm.) förstör hela sändningen, fotboll är en idrottsgren för män".

Precis som i det norska prisbelönta tv-dramat Heimebane, Hemmaplan, är verkligheten den i Finland att det inte finns en enda kvinnlig chefstränare för ett herrlag i fotboll på elitnivå.

De kvinnor som jobbar med att träna fotbollsherrar på elitnivå kan räknas på en hand. Eller egentligen ett finger: Heli Rekimies, fystränare för Ilves lag som spelar i fotbollsligan.

- Oftast har fotbollstränare en bakgrund som spelare. De kvinnor som spelare fotboll söker sig inte, av en eller annan orsak, till tränaruppdrag. De kvinnor som har sökt sig till tränaruppdrag brukar sällan sikta på att träna på elitnivå, berättar Korsberg.

- Visst finns det vissa undantag som Marianne Miettinen, Anne Mäkinen och Jessica Julin. Men de tränar kvinnor, tillägger Korsberg.