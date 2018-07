X3M:s ultimata sommarlista

Vad läser Jonas i sommar, var badar Kjell helst och vad vill Milli säga till sitt semester-jag? Här är X3M-redaktionens ultimata sommarlista fylld av härliga tips!

Sommaren har bara börjat och ännu väntar många, långa lata dagar. Men ska de tillbringas i Karis, Lappträsk eller utomlands? Och vilken är egentligen den bästa boken att läsa på solvarma klippor? Åsikterna bland X3M:s radioprofiler går isär.

Hellre en vitsippa i skägget än tio i skogen. Jonas Forsbacka med blommor i skägget.

Jonas Forsbacka från X3M Eftermiddag

Läser i sommar: "Allt vi inte pratar om - En bok för killar och män" av Thor Rutgersson och Ida Östensson. Den finns också som podd, så när jag inte orkar hålla i boken lyssnar jag istället.

Lyssnar helst på: Nog är det ju ljuvligt att bli väckt av fågelkvitter utanför fönstret, en varm och solig sommarmorgon. Nu hör jag i och för sig nästan aldrig fågelkvitter på grund av alla jävla måsar som stör! Men tänk vad fint det skulle vara att vakna så ...

Den bästa sommarstunden är när: Det känns tråkigt att svara "den första dagen när det är så varmt att man kan vara ute iklädd bara t-shirt", men jag säger så ändå. Den känslan är ju nästan religiös efter ett halvår av lager-på-lager.

Kommer lägga mest pengar på: Jag kommer att åka på mitt livs första solsemester under sommaren. Det lär kosta pengar.

Semestrar helst: Med så fina människor och roligt program att vädret inte spelar någon som helst roll.

Bästa sommarmaten: Glass.

Badar helst: I all hast, några simtag bara, och sen in i bastun igen.

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: Inte vara rädd för hösten och vintern. Det blir nog bra!

Lucas har ingen aning om hur man seglar, men greppar gärna rodret och ser proffsig ut om någon har en kamera i närheten. Lucas Dahlström seglar iklädd gul regnjacka och flytväst.

Lucas Dahlström från X3M Sommarmorgon

Läser i sommar: Minst fyra böcker på samma gång och i vanlig ordning kommer jag knappast att läsa ut någon av dem. Men sommarens lättsmälta maräng: "Dunbar av Edward St. Aubyn" som handlar om en gammal gubbe och hans enda vän som är en alkoholiserad komiker. Sommarens svårtuggade rågbröd: "At home: a short history of private life" av Bill Bryson. Tjock bok fylld med anekdoter om varför vi bor som vi bor.

Lyssnar helst på: Nattklassiskt 05:55.

Den bästa sommarstunden är när: Tåget rullar in på Karis station.

Kommer att lägga mest pengar på: Tågbiljetter till Karis.

Semestrar helst: Vid Pumpvikens strand.

Bästa sommarmaten: Allt med halloumi. It will even senap.

Badar helst: Med delfiner.

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: #livelaughlove

Ge mig en burgare från Fiskars och jag är nöjd! Milli Hellström har fötterna i en ishink och svarar på frågor. Näsdagen 2016 utmaning. X3M. Bild: Björn Karlsson/Yle

Milli Hellström från X3M Fokus

Läser i sommar: Det är samma sak varje sommar ... jag bunkrar upp med en massa böcker jag VILL läsa men så hinner jag inte. I högen finns allt från Zlatans självbiografi och Åsne Seierstads "Två systrar" till en bok med alla bröderna Grimms sagor. Den enda boken jag kommer hinna läsa är den jag valde först, Neil Strauss bok "The Truth".

Lyssnar helst på: P1 och P3s dokumentärpoddar och mina egna spellistor. Ser också framemot min kollega Ankas podd "Morden i Pirilö" som handlar om en mördare i 1800-talets Österbotten. Jag grottar gärna ner mig i ouppklarade brott och seriemördare.

Den bästa sommarstunden är när: Jag har fått riktigt god mat och sitter och djupanalyserar livet tillsammans med personer jag tycker om in på småtimmarna.

Jag bränner mig snabbare än kvällstidningarna hinner skriva seksihelle. ― Milli

Kommer lägga mest pengar på: Jag och min sambo har nyligen blivit bilägare, så det är väl bensintanken som slukar största delen av min lön. Gillar att göra dagsutfärder till städer jag inte besökt förr, nyligen var jag till Fiskars och åt den godaste terrassburgaren någonsin!

Semestrar helst: Sommartid trivs jag bäst i Finland, i någon mindre stad nära vattnet. Måste ju nämna min hemstad Kyrkslätt, men tycker också mycket om Hangö.

Bästa sommarmaten: Vad som helst, bara det har gått ett varv via grillen. Min absoluta favorit är fyllda champinjoner med färskost i valfri smak inpaketerade i bacon.

Badar helst: Inte alls, men måste jag så väljer jag någon sandstrand vid Päijänne eller min hemby Evitskogs allmänna strand.

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: Inte ha för mycket planer, det blir ändå bättre när man är spontan och gör vad man känner för just då. Och att inte glömma solsmörjan. Jag bränner mig snabbare än kvällstidningarna hinner skriva seksihelle.

Värmebölja i studion? Kjell Simosas sänder radio naken. Bild: X3M/Catariina Salo

Kjell Simosas från Supernova

Läser i sommar: Självbiografier. Just nu Dee Snider.

Lyssnar helst på: Allt från James Brown till Marduk.

Den bästa sommarstunden är när: Jag sitter på bastutrappan hemma i Lappträsk en sommarkväll medan grillen värms och ölen kyls.

Kommer lägga mest pengar på: Ohälsosam mat.

Semestrar helst: På diverse ställen i Östra Nyland.

Bästa sommarmaten: En sådan där grilltallrik med både nypotatis, fyllda champinjoner, sallader, en mör biff och majs. Allt täckt i senap.

Badar helst: Med mina vänner under vår traditionella "Sika Island" kväll i Borgå skärgård.

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: På riktigt sätta solkräm i fejset fast han alltid tror att "man inte behöver".

Bästa semestern är i parken. Isabel Grönroos i en park.

Isabel Grönroos från X3M Sommarmorgon

Läser i sommar: ”Ett litet liv” av Hanya Yanagihara. Bästa boken någonsin. TIPS!

Lyssnar helst på: X3M Sommarmorgon såklart

Den bästa sommarstunden är när: Man kan steka i solen.

Kommer lägga mest pengar på: Att maxa mina veckoslut.

Semestrar helst: I en park.

Bästa sommarmaten: Nypotatis och senapssill!

Badar helst: Inte alls.

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: Inte sova bort sommaren fastän jag är trött dygnet runt. Carpe Diem osv.

Komsi komsi, gäddan! Oliver Kivi sitter på en brygga med två kanoter.

Oliver Kivi från X3M Eftermiddag

Läser i sommar: Dassboken.

Lyssnar helst på: Qotsa - Make it wit chu.

Den bästa sommarstunden är när: Jag gör hole-in-one efter fotbolls-VM finalen / Fångar en 10kg gädda för hand under bastusimturen.

Kommer lägga mest pengar på: Brasilien.

Semestrar helst: Hela tiden!

Bästa sommarmaten: Nypotis och en rejäl biff med chilibearnaissås

Badar helst: Naken!

Jag uppmanar mitt sommar-jag att: Njuta, kom ihåg att njuuuuuuta!

