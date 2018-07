England satte stopp för Sveriges sensations-VM – Maguire och Alli fixade första semifinalbiljetten på 28 år

Hit men inte längre. Den svenska drömmen om en VM-semifinal krossades av ett snudd på perfekt England. Två nickmål var till slut det som fällde blågult – samtidigt som den engelska segeryran var total.

– Det är en klinisk insats av England. Man neutraliserar helt motståndarnas kapacitet, summerar Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi.

Egentligen var Sverige inte ens nära att rubba England på lördagskvällen. De tre lejonen pressade istället på från start. Utdelningen kom en halvtimme in i matchen.

Harry Maguire – den nästan två meter långa backsbjässen – stod för avslutet då England tog ledningen. För Maguires del var målet landslagskarriärens första.

Engelsmännen fortsatte att rada upp farliga lägen under den första halvleken. Närmast kom Raheem Sterling, som ändå sumpade sitt friläge efter uppoffrande försvarsspel av den svenska defensiva linjen.

Det engelska maskineriet manglade på i den andra halvan och i den 59:e spelminuten kom den sista spiken i den svenska VM-kistan. Dele Alli nickade in bollen för 2–0 och matchen var i praktiken avgjord.

Sverige gav ändå inte upp utan kamp. Men Jordan Pickford var rätt man på rätt plats då den engelska keepern parerade de farligaste skotten.

England var klart för semifinal i fotbolls-VM.

– Det var en svår match, det svåraste motståndet vi mött så här långt. Semifinalen kommer att bli minst lika svår, men vi känner oss självsäkra, säger Harry Kane efter matchen i tv-intervjun.

– Det blir inte bättre än så här. Vi kände att vi kunde dominera matchbilden. Vi visste hur vi skulle spela mot dem och hur vi kunde skada dem. Vi lyckades perfekt, kompar målskytten Maguire.

För Englands del är semifinalplatsen den första sedan VM 1990, där ”Three Lions” till slut förlorade bronsmatchen. Den enda gången före det som England tagit sig till semifinal? Hemma-VM 1966.

Semifinalsmotståndet klarnar senare ikväll. Matchen mellan Kroatien och värdnationen Ryssland kör igång klockan 21 i TV2 och på Arenan.