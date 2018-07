Tillknäppt men thrilleraktigt – Kroatien slog ut värdnationen efter ny straffrysare

Rysslands VM-saga är all. Kroatien blev till slut en för stor munsbit för den ursinnigt kämpande värdnationen – även om också kvartsfinalen i Sotji blev allt annat än en genomklappning. Det krävdes straffläggning för att vaska fram den sista semifinalisten.

Både Kroatien och Ryssland tog sig till kvartsfinal efter straffar.

Årets VM-turnerings sista kvartsfinal visade sig också bli en oerhört jämn historia.

Matchen fick ändå en rivstart. Både Ryssland och Kroatien lyckades skapa farliga lägen under matchens allra första minuter – men utdelningen uteblev. Efter det blev det försiktigt. Riktigt försiktigt.

I den 31:a matchminuten kom drabbningens första mål som en blixt från klar himmel. Det var till råga på allt Denis Tjerysjev och Ryssland som slog till först. Det med ett distansskott av allra högsta klass.

Men Kroatien kom igen. Efter bara åtta minuter var matchen kvitterad. Andrej Kramaric stod för avslutet då sex minuter av den första halvleken återstod.

Den andra halvleken följde samma manus. Båda lagen tog det säkra före det osäkra, men med halvtimmen kvar av ordinarie speltid fick Ivan Perisic ett drömläge att föra Kroatien upp i ledning. Skottet träffade den inre delen av stolpen – men studsade ändå ut.

Den andra halvleken bjöd inte på mål utan istället väntade förlängning i Sotji.

Där var Kroatien först vassare. Den första förlängningsperioden hade blivit drygt tio minuter gammal då Domagoj Vida nickade in något som såg ut att bli ett segermål på en hörna.

Men värdnationen ville annat. Som ett sista offensivt taktiska drag plockade Ryssland in Alan Dzagoev – landslagets stora offensiva kreatör som skadade sig i premiärmatchen.

Det var ingen annan än Dzagoev som stod för frisparken som Mario Fernandes skarvade in – och matchen var helt plötsligt kvitterad med minuter kvar av förlängningen.

Fjodor Smolov fick äran att inleda straffläggningen – och misslyckades totalt. Ett slarvigt skott var en lätt match för Daniel Subasic mellan de kroatiska stolparna. Men det visade sig vara början på några slarviga omgångar.

Först missade Mateo Kovacic för Kroatien men redan med det nästa försöket misslyckades också målskytten Mario Fernandes.

Luka Modric hade däremot alla fotbollsgudar på sin sida då han lyckades klämma in bollen via både den ryska målvakten Akinfeev och stolpen.

Efter det var det idel fullträffar – och till slut var det igen på Ivan Rakitic axlar som Kroatien satte sina VM-drömmar. Barcelona-mittfältaren var självsäkerheten själv och pangade in segermålet.

För Kroatiens del är det den första gången som landet tagit sig till VM-semifinal sedan 1998, då Kroatien avslutade turneringen i Frankrike med ett brons.

I årets semifinal väntar England, som i sin tur slog ut Sverige tidigare under lördagen.