F1-experten skjuter ner konspirationsteorierna: ”Räikkönens och Hamiltons krock var inte avsiktlig – sådant hör till sporten”

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Kimi Räikkönen jagar Lewis Hamilton. Kimi Räikkönen jagar Lewis Hamilton. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Man kan inte alls säga att Kimi Räikkönens tilltag i Silverstone var oschyssta – åtminstone om man frågar Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens. Han riktar också en eloge till Ferrari: Vettels förstaplats var en stor taktisk seger.

Storbritanniens grand prix slutade i tysk seger. Sebastian Vettel knep förstaplatsen före hemmafavoriten Lewis Hamilton och stallkamraten Kimi Räikkönen i ett lopp som visade sig bli thrilleraktigt redan under det första varvet.

Lewis Hamilton misslyckades totalt med starten och blev utknuffad av Kimi Räikkönen i den tredje kurvan. En krock, som britten och stallchefen Toto Wolff efter loppet antydde att var avsiktlig.

Struntprat, säger Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.

– Det är sådant som händer i motorsporten. Det var inte med avsikt på något sätt. Det är trångt på banan under det första varvet när 20 bilar drar iväg. Man får inte heller glömma att Lewis missade starten totalt och förlorade ledningen efter bara några meter.

– Kimi var faktiskt på väg om också. Men istället låste sig hans hjul och han gav Lewis en liten knuff, analyserar af Petersens.

Vill inte kalla Hamilton dålig förlorare

Räikkönen straffades med ett tiosekunders tidsstraff och var också den första att medge att krocken var hans fel. Hamilton var i sin tur uppenbart besviken.

– Lewis är likadan varje gång han inte vinner. Han är sur, fåordig och säger egentligen ingenting. Däremot när han vinner så pratar han som ett vattenfall. Men man kan förstå det, han är en vinnartyp. Kör man på hemmaplan och får dessutom starta från pole position så har man enorm press på sig för att vinna loppet. Så det är klart att han är otroligt besviken.

– Dålig förlorare? Det är väl alla tävlingsmänniskor, säger ändå af Petersens.

Däcken avgjorde

För Ferraris del visade sig däcktaktiken vara nyckeln till segern på söndagen. Både Vettel och Räikkönen körde med två depåstopp, medan Mercedes valde att lämna sina förare ute då säkerhetsbilen kom in för andra gången för tävlingen.

Valtteri Bottas medgav efter tävlingen för C More att det handlade om en medveten risktagning. Men en stor seger för Ferrari ändå, säger af Petersens.

– Det var en mycket stor seger för Ferrari, också känslomässigt. Att slå Lewis Hamilton på hans hemmabana och att det är ärkekonkurrenten som gör det – det är en otrolig seger. Men jag tycker att Mercedes gjorde ett taktiskt fel när man inte tog in förarna då säkerhetsbilen kom ut på banan. Man tog en chans och det gick inte vägen.

– Valtteri hade ingen chans att hålla de andra toppförarna bakom sig. Lewis däck var i lite bättre skick, så han klarade sig i mål som tvåa. Men om tävlingen hade pågått i fem varv till så hade också Kimi tagit sig förbi Lewis, säger af Petersens.

Dämpad stämning på podiet i Silverstone. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Men varför tog Mercedes den här risken? Kimi Räikkönen sa ju redan efter tidskvalet att däcken kommer att slitas ordentligt under tävlingen, vilket tyder på att stallen måste ha varit medvetna om hur påfrestande förhållanden det var för däcken.

– Ja, det var just det – en risktagning. De följde med hur tävlingen utvecklades och fattade ett beslut om att kasta tärningen. Det höll för Lewis, men inte för Valtteri. Det är svårt att spekulera varför de räknade så fel.

– De har experter uppe på kommandobryggan som kan räkna ut otaliga scenarion på sina datorer med hjälp av all data som de hela tiden får in medan loppet pågår. På fabriken sitter ännu fler experter och räknar ut vad som kommer att ske. Det var ett samarbete mellan de här två som resulterade i att Mercedes valde att inte kalla in förarna.

– Nu var Valtteri den stora förloraren. Lewis vann i sin tur på taktiken. Jag tror inte att han skulle ha kunnat utmana Kimi om andraplatsen om han hade bytt däck en andra gång.

"Både Kimi och Valtteri ska ha höga betyg"

Frånsett däckproblemen gjorde Bottas ändå en fulländad insats i Silverstone. Finländaren gjorde sitt yttersta under slutet av loppet för att hålla Vettel och Räikkönen bakom sig. Också Räikkönens upphämtning efter problemen i början av loppet får tummen upp av af Petersens.

– Bägge två ska ha höga betyg. Kimi kör som sitt gamla goda jag, som han redan visat de senaste loppen. Han har tystat kritikerna. Det var inte heller något fel på Valtteris körning.

I och med segern rev Vettel upp en åttapoängslucka ner till Hamilton i VM-tabellen. Men det är helt omöjligt att förutspå vem som är förhandsfavorit de kommande tävlingarna, påpekar af Petersens.

– Det är dagsformen som avgör. Nästa lopp körs om några veckor i Hockenheim och det är förstås på Sebastian Vettels hemmaplan. Men det är helt omöjligt att säga på basis av det här loppet vem som kommer att snabbast där.