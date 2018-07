Stjärnorna faller i osannolik takt: Nästan alla toppseedade damer eliminerade i Wimbledon

#Wimbledon women's seeds, an update at 3:28 pm on Day 6.



#1 Halep - OUT

#2 Wozniacki - OUT

#3 Muguruza - OUT

#4 Stephens - OUT

#5 Svitolina - OUT

#6 Garcia - OUT

#7 Pliskova - into fourth round (vs Bertens)

#8 Kvitova - OUT

#9 Venus - OUT

#10 Keys - OUT