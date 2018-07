Hjälten från Åbo salutorg Hassan Zubier: Mitt liv är förändrat för alltid

Han ville egentligen åka till Norge och dyka men sambon är höjdrädd och vägrade åka på branta bergsvägar. Istället blev det Finland och en husbilssemester som för alltid skulle förändra deras liv.

Hassan Zubier och hans familj avslutade sin husbilssemester med en glass på Åbo salutorg den ödesdigra dagen i augusti 2017. Den åtta veckor gamla sonen låg i vagnen som svärmor knuffade.

- Plötsligt hördes det ett skrik och när jag svängde mig om stod en man böjd över en flicka och skar henne i halsen med en kniv. Jag sprang fram till dem, men mannen sprang då undan. Jag tänkte inte ens på att springa efter, säger han.

Hassan försökte rädda flickans liv genom att stoppa blodflödet med en t-shirt.

Han var ensam om att försöka sig på någon form av första hjälp, för människorna på torget var fullständigt chockade och stod handfallna runt dem.

Några plockade fram sina telefoner och några vakter tittar på.

Efter attacken. Salutorget i Åbo efter knivattacken i augusti 2018. Bild: Yle/Andy Ödman

Tio månader efter terrordådet går Hassan inte längre över torget och köper glass. Han sitter i rullstol och han har kronisk smärta i både kroppen och själen.

Hassan valde att närvara vid alla rättegångssessioner

Rättegången mot terrormannen inleddes i maj och Hassan valde att närvara vid alla sessioner.

- Jag vill att han ska se mig och se hur han har förstört för mig och för andra, förklarar Hassan Zubier.

Hassan har förberett sig för att träffa gärningsmannen, men det är ändå svårt när rättegången väl börjar.

- Jag kommer ju ihåg honom, han hade ju väldigt kort hår och var renrakad. När han kommer in i rättssalen så har han världens tjockaste krulligaste hår och skägg, säger han.

- Och det slog mig direkt, han kan ju aldrig ha klippt sig sen attacken. Han hade fängelsekläder på sig. Och ett par Ecco-skor, jag har ett par liknande hemma. Det var så jag kände igen dem, säger han.

Medierna lyfter upp Hassan som en hjälte och han kontaktas nästan dagligen för intervjuer. Men vad var det som gjorde att just han ingrep?

Hassan är förutom utbildad sjukskötare också före detta FN-soldat som gjort sin tjänstgöring på Balkan, i Afghanistan och i krigshärdar i Afrika.

Han har sett många människor skadas och dö. Han har räddat många människors liv och ibland har det varit försent. Det är troligtvis den här erfarenheten som gör att Hassan agerar snabbare än andra.

Men när man är i krig är man beredd på fara. Det är man inte när man är på semester.

Reaktionerna efter dådet är därför annorlunda än när han har varit på uppdrag och hela hans familj har förstås tagit skada av händelsen.

Hassan liv är förändrat för alltid men kan han se att det har kommit något gott ur den hemska händelsen på Åbo torg?

- Faktiskt! Jag har bestämt mig för att bekämpa främlingsfientlighet. Mitt mål är, att kan jag bara få en enda person som sitter i soffan och förargar sig över alla svartskallar som kommer till landet, kan jag få honom att förstå att alla muslimer inte är terrorister är det bra, konstaterar han.

- Det är en individ som gör en terroristattack, inte en religion. Vi pratar om miljarder människor som erkänner sig som muslimer. Och alla de kan ju inte vara terrorister, det förstår ju varenda vettiga människa, säger han.

