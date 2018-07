Byggföretagen i Västnyland har fullt upp, men det är knappt om nya husprojekt

Det är ett litet uppsving inom byggbranschen i Västnyland. Sommaren är högsäsong, medan jobben minskar till hösten. Det finns ändå byggföretag som är bokade till årsskiftet. Ju mer företagen är beredda att jobba i huvudstadsregionen, desto större jobbchanser finns det.

Storleken har betydelse, men inom byggbranschen är stor inte alltid detsamma som mäktig. De större byggföretagen måste ständigt jaga nya jobbprojekt för att sysselsätta sin personal.

Samtidigt har ett större företag möjlighet att lämna in anbud på projekt som de mindre inte mäktar med. Det säger flera av de byggföretagare Yle Västnyland har pratat med.

På sommaren skulle många byggföretagare behöva fler anställda, men eftersom branschen är såväl konjunkturkänslig som säsongsbetonad drar sig många för att nyrekrytera. De tyr sig till sommarjobbare, bland annat från närliggande skolor.

Väldigt få bygger nya hus

Till skillnad från huvudstadsregionen byggs det väldigt lite nytt i Västnyland.

Tom Bäckström och hans kumpan Thomas Lindström vågade starta eget mitt under lågkonjunkturen. En man står ute. Bakom en svart paketbil. Man ser lite av logon "Byggcraft"på bilens sida. Bild: Tiina Grönroos / YLE

- Jo, ganska många av våra projekt har varit mot huvudstadsregionen, säger Tom Bäckström.

Bäckström är en av två delägare i företaget Byggcraft som har vuxit sakta, men säkert sedan starten 2009 i Ingå. I dag sysselsätter företaget tolv personer.

vi jobbar mera österut än västerut

- Vi jobbar i Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo. I Kyrkslätt har vi hela tiden några projekt på gång, där byggs det mycket. För tillfället jobbar vi också en hel del i Ingå, vi är ute i skärgården, men tyngdpunkten är att vi jobbar mera österut än västerut, säger Tom Bäckström.

Ett skrivbord på ett byggkontor. Muggen vittnar om interna skämt... ett skrivbord fyllt med pennor, ritningar, dator och en svart mugg med texten "jag jobbar svart". Bild: Tiina Grönroos / YLE

Västra Nylands Plan& Bygg i Karis har sju man på jobb. Företaget finns i Karis och vd Mårten Michelsson uppger att de håller sig helst till Västnyland trots att de flesta jobben skulle finnas innanför Ring III.

Det har inte gjorts områden som Gammelboda och Langansböle på flera år.

Johan Törnqvist som äger Trävaruhuset och säljer material till olika byggen ser också trenden; det renoveras en hel del, men det byggs väldigt lite nytt.

Byggboomen verkar ha gått spårlöst förbi Ekenäs, det byggs just inga nya hus, säger Johan Törnqvist. man som står framför en hög med impregnerat trävirke. Bild: Tiina Grönroos / YLE

- Det har inte gjorts områden som Gammelboda och Langansböle på flera år. Jag tror inte ens att sådana områden kommer att byggas mera. För tillfället finns det många hus till salu, till och med i centrum av Ekenäs, säger Johan Törnqvist.

Visst säljs det byggmaterial också i Ekenäs, men mängderna har minskat. En traktor lastar på en lastbil på en gårdsplan som hör till ett trävaruföretag. Bild: Tiina Grönroos / YLE

Törnqvist har mångårig erfarenhet som försäljare av byggnadsmaterial och minns hur hans företag tidigare fraktade flera långtradarlass per vecka med lättgrusblock som används när man till exempel bygger husgrunder.

- Idag får man vara glad om man säljer ett lass per månad. Så mycket har det ändrat, konstaterar Johan Törnqvist.

Dålig inomhusluft ger jobb till byggföretag

Enligt statistikcentralens senaste uppgifter från slutet av juni (2018) har antalet beviljade bygglov minskat med drygt 14 procent jämfört med motsvarande tid i fjol. Det här märks också i Västnyland.

De flesta byggföretagare Yle Västnyland har pratat med har gott om jobb under sommaren, men de flesta projekten handlar om renoveringar.

- Det är mest saneringar. Vi har ett lite större nybygge på gång i Hangö, men för tillfället renoverar vi i rådgivningen i Hangö och ska snart inleda en ganska stor kontorssanering i Hangö hamn, berättar John Lindqvist som är vd för VN Byggservice med knappt 50 anställda.

Vd John Lindqvist från VN Byggservice skålade med Risto Kyhälä, vd för Regatta Resorts, då det blev klart att VN Byggservice får bygga spaet i Hangö. Arkivbild från april 2015. John Lindqvist och Risto Kyhälä. Bild: Yle/Petra Thilman

Företaget VN Byggservice har kontor i Hangö och i Lojo och har för tillfället gott om jobb. Det är mest kommuner och företag som sysselsätter företaget i Hangö. Få västnylänningar bygger nya hus, säger Lindqvist.

John Lindqvist får medhåll av Andreas Nyström, vd för N-Å Nyströms Byggservice, ett företag i Hangö med en personalstyrka på cirka 25.

I Hangö är det också brist på tomter och de hus som byggs är till största delen färdiga huspaket. Ytterst få människor låter bygga arkitektritade nya hus, säger Nyström.

En god inomhusluft är ingen självklar sak i våra byggnader. Ventilationsrör i den tidigare Lerasfastigheten i Björknäs. Bild: Yle/Monica Slotte

Nyströms Byggservice har haft gott om jobb hela året, bland annat saneringsjobb på grund av dålig inomhusluft.

Flera byggföretagare pratar om problem med inomhusluft. De talar om tickande bomber och att vi bara sett toppen av ett isberg.

Skolhusen och andra kommunala byggnader är aktuella nu, men snart blir också privatpersoner tvungna att göra något åt dålig inomhusluft i egnahemshus, säger en av många byggare vi har talat med.

Framtiden oviss - en ständig jakt på byggprojekt

Att ha ett byggföretag är ingen guldgruva, ett större byggföretag måste jaga nya projekt hela tiden, säger bland andra Andreas Nyström på P-Å Nyströms Byggservice.

Mycket av byggföretagens och de hugade husbyggarnas tid går till pappersarbete. Ett väl använt, slitet häfte och husritningar på ett ett skrivbord. Bild: Tiina Grönroos / YLE

De flesta byggföretag har jobb en bit in på hösten, men de flesta säger att de gärna tar emot nya projekt.

Under samtalens gång kommer flera byggare in på den tröga kommunala byråkratin, i synnerhet i Raseborg.

- Byggnadsinspektionen och det kommunala beslutsfattandet borde inte få stoppa byggandet i vår region. Jag vågar nästan påstå att byggande överlag sysselsätter flest människor i Ekenästrakten, säger Johan Törnqvist.

Törnqvist har många gånger talat för minskad byråkrati. Tidigare var han också engagerad i kommunalpolitiken.

- Vi har många företag och entreprenörer som livnär sig på byggande, säger Johan Törnqvist, som själv också är beroende av byggbranschen i och med sitt byggvaruhus.

Ett västnyländskt företag ser riktigt ljust på framtiden, det är Byggcraft i Ingå.

Telefonen ringer ofta i Tom Bäckströms ficka. Det går bra för företaget, säger han. en man står utomhus och pratar i mobiltelefon. Sommar. Bild: Tiina Grönroos / YLE

- För tillfället tackar vi nej till flera offerter per vecka eftersom vi har fullt upp. Det är i och för sig projekt som borde göras just nu, men det kommer ständigt in nya förfrågningar. Jag tycker nog det är ett uppsving och folk verkar bygga mera igen, säger Tom Bäckström.