Frankrike finalklart med färskt framgångskoncept: Mål av mittbackar

För andra matchen i rad var det ett nickmål av en mittback som skickade Frankrike mot seger. "Les Bleus" spelar i VM-final på söndag efter 1–0 mot Belgien med Barcelonaförsvararen Samuel Umtiti som enda målskytt i semifinalen.

Frankrike är klart för VM-final för tredje gången på sex turneringar. Belgien får fortsätta vänta på landets första finalframträdande.

Efter en mållös första halvlek visade Frankrike klass efter paus, och vann rättvist semifinalen i S:t Petersburg med 1–0.

Och det franska segerreceptet var bekant från kvartsfinalen mot Uruguay. Ett nickmål på en fast situation från en mittback blev till slut avgörande.

Griezmanns hörna gav mål

I kvarten var det Raphael Varane som spräckte nollan och gav Frankrike ledningen, i semifinalen var det hans mittbackskollega som klev fram. Sex minuter in i andra halvlek slog Antoine Griezmann in en högerhörna som vid främre stolpen nickades in i mål av Samuel Umtiti.

Den 24-årige Kamerunfödde backen gjorde ett mål på 40 matcher för sin klubb Barcelona den gångna säsongen, nu stod han för målet som förde Frankrike till söndagens final i Moskva.

Efter öppningsmålet hade Frankrike chanser att öka på sin ledning, inte minst genom Olivier Giroud, men huvudsaken för ”Les Bleus” var att sätta stopp för den belgiska offensiven. Det lyckades Didier Deschamps landslag med, och världsmästarlandet från 1998 som också tog silver 2006 får nu göra ännu en final.

Inga svindlande höjder

Semifinalen mellan de två formstarka europeiska länderna var välspelad och dramatisk, även om den inte nådde upp till några svindlande höjder när det gäller underhållningen. Också i första halvlek hade bägge lagen chanser att göra mål, men för nionde gången på de tolv senaste VM-semifinalerna stod det mållöst i paus.

Belgiske mittbacken Toby Alderweireld stod för ett fint avslut som tvingades fram en jätteräddning från hans franska klubbkompis från Tottenham, Hugo Lloris, medan Eden Hazards skott smet förbi den bortre stolpen.

Frankrike hade också sina lägen före paus, men Olivier Giroud fick inte träff från bra läge och på Benjamin Pavards skott från närhåll stod belgiska målvakten Thibaut Courtois för en strålande räddning.

Lång segersvit tog slut

I andra halvlek fanns sedan Samuel Umtitis huvud på rätt plats vid rätt tillfälle och det belgiska landslagets 24 matcher långa segersvit tog slut vid helt fel läge.

Eden Hazard, Kevin de Bryune och de övriga belgiska stjärnorna lyckades inte få hål på klokt försvarande motståndare och för första gången i turneringen blev Belgien mållöst.

Frankrike går däremot från klarhet till klarhet och kommer att vara klar favorit i söndagens final, oavsett om det blir England eller Kroatien som står för motståndet.