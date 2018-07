Blommor har ersatt matbilderna på instagram – sommarens trendblommor är bohema och naturliga

- Tänk på former, längder och texturer. Kombinera raka och böjda blommor, högt och lågt. Ojämna tal är alltid bra, samt osymmetriska former. Använd blommor i olika storlek.

- Det är bra att använda mellanfärger för att skapa en sammanhängande helhet. Det vill säga: om du har pinka och vita blommor i din bukett kan det vara bra att ha med något ljust rosa som binder ihop färgerna.

- Speciellt för nybörjare är vilda blommor bra, eftersom de är gratis. Man kan också köpa några snittblommor i blomsterhandeln och sen själv plocka de gröna bladen.

- Våga handskas med materialet! Var inte rädd för att knipsa bort och klippa i blommorna så att de passar just ditt arrangemang.