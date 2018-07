Författaren Karin Erlandsson: Det finns ingen garanti för ett lyckligt slut

Vi lever idag i ett öppet samhälle där vi kan tala om homosexualitet, sjukdom och politiska åsikter - men det finns fortfarande mörka vrår där skam och skuld och upplevelser av misslyckanden ligger huller om buller.

Missfall och ofrivillig barnlöshet hör till de svåra erfarenheterna i livet som många väljer att hantera ensamma.

Journalisten och den prisbelönta författaren Karin Erlandsson vill i sitt sommarprat tala om sorgen över förlorade barn, om barnlöshet och längtan som inte lägger sig och som inte låter sig tröstas av det faktum att man redan har barn.

- Vi försökte få ett tredje biologiskt barn i tre år. Jag har satt en förmögenhet på graviditetstest, jag har kissat på fler stickor än någon kvinna borde kissa på, säger hon.

- Jag har fått mens 60 gånger för mycket, till sist grät jag varje gång jag började blöda. Jag grät på yogan, jag grät i kyrkan, jag grät på promenader och jag grät på jobbet, berättar hon.

- Vanligen kan man inte räkna sorg eller mäta längtan. Men just i ärendet barn går det faktiskt. Sorgen blir värre för varje gång mensen kommer, längtan eskalerar, säger hon.

Efter tre år av försök bestämmer sig Karin och hennes man för att försöka adoptera.

Den tröstlösa ägglossningsjakten

De går in i processen medvetna om att det blir tungt och förmodligen många gånger svårt, men det känns ändå mycket mer hoppfullt än den tröstlösa ägglossningsjakten.

- Vår utredare ska komma på hembesök. Vi städar bastun och skruvar i handtagen som vi inte fått upp på tre år. Inte vet vi vad som granskas, bäst att vara på den säkra sidan, hon kanske öppnar badrumsskåpen, säger hon.

- Vi har plats för ett barn till, vi visar vår utredare var barnets säng ska stå, hur vi ska placera en stol till vid köksbordet. Vi pratar om dagis och pedagogik, skolans kapacitet kring eventuell mobbning och våra resurser att hantera utanförskap och ensamhet. Barnen är fantastiska. När utredaren frågar vår yngsta om han kommer att bli avundsjuk då ett annat barn sitter i mammas famn svarar han ”men det ryms väl två”.

Det är inte bara bastun som granskas, också ekonomin och hälsan kräver intyg. Olika länder kräver olika intyg.

Vissa vill ha många stämplar. Det krävs nya intyg, när det visar sig att Karin tidigare gått i terapi måste en psykiater garantera att hon nuförtiden är 100 procent stabil och stark. Sexlivet granskas.

"Hur mycket sex har ni?"

- Vi har blivit varnade på förhand: ni kommer att få frågan hur mycket sex ni har. Vi har funderat på vad vi ska svara. Två kommer min man fram till att är rätt. Frågan är bara om frekvensen ska vara två gånger om dagen, två gånger i veckan eller två i månaden, undrar hon.

- Vi får frågan, på ett ungefär, men också förklaringen till varför den ställs. När man, som vi, har försökt få barn så länge och haft sex för ägglossningars skull, inte av lust, riskerar sexlivet bli skadat, säger hon.

- Utredningen vill försäkra sig om att vi är på andra sidan, att vi hittat tillbaka, att vi känner lust och vill närhet också utan reproduktionskrav, säger hon.

Det finns otaliga blanketter och frågeformulär att fylla i men en blankett var svårare än de andra.

Den fasansfulla Special Needs-listan

- Allra sist fyller vi i den fasansfulla Special Needs-listan. Vi får inte välja vårt barns sjukdomar, vi måste. På fem A4-sidor finns ett fyrtiotal sjukdomar och komplikationer listade: allt från gomspalt och brännskador till att barnet blivit utsatt för incest eller bott på gatan, berättar hon.

Downs syndrom och autism om vartannat, diabetes och klumpfot. Vi måste kryssa i vad vi kan tänka oss. Det går emot allt jag tror på, man ska inte välja sitt barn. Men vi måste, säger hon.

Karin tycker det är viktigt att adoptivföräldrar utreds eftersom det är för barnens skull utredningarna görs. Utredningarna har förbättrats under de senaste trettio åren, just för barnens skull.

Samtidigt behöver man starka målbilder för att ta sig igenom de där dagarna som är fulla av längtan.

Man behöver bli buren av starka bilder av hur man för första gången får ta sitt barn i famnen, får stiga av flyget i Finland med en ny familjemedlems lilla hand i sin och äntligen bara få en vardag kring ett stökigt matbord som inte längre fattas en liten.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

