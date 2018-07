4 500 nya studenter flyttar till Åbo i höst – Studentbystiftelsens mål är att kraftigt öka antalet lägenheter inom några år

Studiestarten för många högskole- och universitetsstudenter närmar sig och till Åbo väntar man totalt cirka 4 500 nya studenter. Många kommer från andra städer eller länder och måste hitta någonstans att bo.

Pirjo Lipponen-Vaitomaa är direktör för bostadsärenden vid Studentbystiftelsen i Åbo. Stiftelsen har totalt cirka 7 000 bostadsplatser vilket täcker 19 procent av studenternas totala behov.

– Nu har vi som mål att kunna erbjuda 10 000 bostäder inom några år, främst ettor eftersom det är sådana som efterfrågas, säger Lipponen-Vaitomaa.

Redan nu är över hälften, cirka 60 procent, av Studentbystiftelsens lägenheter ettor. Dessutom bygger stiftelsen hela tiden om studentkorridorer till separata ettor.

En lägenhet på 46 kvadratmeter vid Nummisstranden i Studenbyn kostar 623 euro per månad att hyra och en av deras ettor på 18 kvadratmeter kostar 290 euro. Det är just för priserna som som studenterna väljer Studentbystiftelsen.

Pirjo Lipponen-Vaitomaa säger att de gamla studentlägenheterna från 60-talet fortfarande går hem bland nya studenter. Pirjo Lipponen-Vaitomaa framför de gamla blåa bostadshusen i studentbyn Bild: Amanda Vikman/YLE

– Vi är ungefär 20 procent förmånligare än den fria marknaden, dessutom ligger Studentbyn nära campusområdena, säger Lipponen-Vaitomaa.

Tre nya bostadshus 2021

Studentbystiftelsen i Åbo har som mål att kunna erbjuda fler studenter en av sina lägenheter. För att lyckas med det bygger man nytt.

– När vi kommer igång beror på bygglov och konkurrensutsättningen, men vi hoppas att bygget av Tyyssija kan börja i slutet av året.

Om man inte lyckas få tag på en bostad via Studentbystiftelsen finns det privata aktörer att vända sig till.

En snabb koll visar att webbsajten tori.fi har cirka 140 lägenheter till uthyrning i Åbotrakten. På vuokraovi.com finns 400 ettor och tvåor i eller nära Åbo centrum listade.

Erik Isokorpi jobbar vid Helppi, ett bostadsförmedlingsföretag som hjälper studenter att hitta en bostad i Åbo. Han säger att det fortfarande finns en hel del lägenheter, men att studenterna har kommit igång med sitt letande lite senare än normalt.

Förmånliga ettor byggs för fullt i Åbo just nu. Bild på en bostad med en hylla och en gitarr. Bild: Mostphotos/Michael Erhardsson

– Då alla kom igång så här sent betyder det att vi kan ha 10-20 personer på lägenhetsvisningarna. Hyresvärden hyr ju gärna ut till någon som kommit på plats, eller som har skickat en vän för att kolla lägenheten, säger Isokorpi.

Se upp för bedragare

Bostadsförmedlingsföretaget hyr ut ungefär 100 lägenheter per månad under juni till oktober. Om studentens hemort är långt ifrån Åbo, så blir det frustrerande att åka av och an för att se på bostäder som man sedan inte får.

– Då finns ju alternativet att man hyr bostaden enbart baserat på bilder. Så är det ju med studentbystiftelsens lägenheter, de är vad de är, säger han.

Men man ska se upp med lurendrejare. Vissa aktörer kan nämligen kräva en garantiavgift på flera hundra euro, men det är något som bryter mot lagen, vilket Yle turku nyligen har rapporterat om.

– Jag har för mig att man kan kolla upp registrerade företag via regionfärvaltningsverket om man vill kontrollera att uthyrningsföretaget är legitimt och finns registrerat, säger Erik Isokorpi.