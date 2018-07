Dolda agenter och bilar med tårgaskanoner och bombskydd – Putin och Trump hämtar med sig ett säkerhetsspektakel till Helsingfors

Förutom sina färdigheter i diplomati, visar USA och Ryssland upp ett säkerhetsmaskineri med fordon som torde duga självaste James Bond under toppmötet i Helsingfors. På papper är det Finland som svarar för presidenternas säkerhet, men i praktiken kan man räkna med att Trumps och Putins säkerhetspersonal kommer att göra allt som krävs för att hålla dem trygga. Huruvida det sker i enlighet med finländsk lag, är det ingen som vet.

Alla länder skyddar sina ledare i samband med utlandsresor, men när det kommer till tryggheten hos USA:s och Rysslands presidenter, är säkerhetsarrangemangen i en klass för sig.

En expert med erfarenhet av konfidentiella internationella säkerhetsuppdrag beskriver utgångspunkten:

– Vi talar om statsöverhuvud som är, eller åtminstone upplever sig vara, världens ledare. Det ryska och amerikanska säkerhetsmaskineriet anser sig skydda världens viktigaste person, och agerar därefter, säger personen, som på grund av sitt jobb önskar vara anonym.

Säkerhetsarrangemangen har redan inletts. Enligt Ilta-Sanomat befinner sig den amerikanska hemliga polisen Secret Service i Finland, och vi kan anta att så också är fallet också med den ryska motsvarigheten, Federala skyddstjänsten FSO.

Säkerhetstjänsterna förhandsgranskar bland annat säkerheten kring kortegevägarna och evakueringsrutter till sjukhus.

Innan presidenterna anländer levererar de besökande länderna största delen av sin säkerhetsutrustning till värdlandet, ofta flera dygn på förhand.

När det sedan är dags att flyga in själva presidenten, kommer den amerikanska versionen alltid i en Air Force One: oberoende planmodell, är det namnet på det flygplan som USA:s president sitter ombord på.

I dagsläget handlar det om ett Boeing 747 VC-25-plan – ett lyxigt presidenthögkvarter med alla bekvämligheter som ska kunna tankas i luften och motstå den elektromagnetiska puls som bildas i samband med en kärnvapenexplosion.

Donald Trump anlände med Air Force One till toppmötet i Singapore i juni. En bild på flygplanet för USA:s president.

Efter landning är det sedan dags att styra kosan mot Sauli Niinistö och presidentens slott. Donald Trumps bilkaravan består oftast av 20 till 40 fordon, med bland annat säkerhetsbil för att upptäcka kemiska och biologiska hot, skyddsbil med kulspruta, pressbil och ambulans. Uppställningen ändras ofta av säkerhetsskäl. Presidenten själv kan befinna sig var som helst i konvojen, eller till exempel i en helikopter.

I karavanen ingår Donald Trumps officiella bil, en Cadillac One-limousin också känd som The Beast, alltså Besten. Besten är en pansarlimousin på åtta ton, utrustad med tårgaskanon, automatvapen, mörkerseende och ett lager blod från presidentens blodgrupp. Med andra ord: en bil som skulle duga självaste James Bond.