Trump publicerar brev av Nordkoreas Kim Jong-un - "Vi gör stora framsteg"

Bild: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES

Donald Trump och Kim Jong-un promenerar längs med en stig i Singapore. Donald Trump och Kim Jong-un promenerar längs med en stig. Bild: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES

USA:s president Donald Trump hyllar ett brev som han fått av Nordkoreas ledare Kim Jong-un på Twitter. I brevet kallar Kim mötet mellan honom och Trump i Singapore en "början på en avgörande resa."

- Ett väldigt snällt brev av Kim! Vi gör stora framsteg, skriver Trump på Twitter där han publicerade brevet på koreanska, med en engelsk översättning.

- Ers Excellens, jag uppskattar era energiska och extraordinära försök att förbättra relationerna mellan våra två länder, skriver Kim i brevet.

Brevet av Kim Jong-un håller en helt annan ton än Nordkoreas senaste uttalanden efter möten med USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Trots att Pompeo förhållit sig positiv till sina möten har Nordkorea varit på en annan våglängd och kallat USA:s attityd "beklaglig" och förhandlingarna "extremt oroväckande".

Ingen kärnvapennedrustning nämndes

När Trump och Kim träffades i Singapore 12 juni undertecknades ett uttalande där Nordkorea i vaga termer band sig att arbeta mot kärnvapennedrustningen.

Kim Jong-uns brev till Trump nämner inte en nedrustningsprocess i någon form och flera experter har ansett att Kim Jong-un förde Trump bakom ljuset och att Trump inte lyckades säkra några konkreta löften av Nordkorea.

Trump har senare uppgett att Nordkorea inte utgör ett kärnvapenhot.

Brevet är daterat 6 juli och kan därför ha skrivits innan Mike Pompeos besök i Nordkorea förra veckan.

"Det går så dåligt det bara kan"

En anonym källa i Vita huset har kommenterat Mike Pompeos besök i Nordkorea och säger att det gick "så dåligt det bara kan" till CNN.

Pompeo uppges inte ha sett några som helst tecken på att en nedrustningsprocess inletts.

Nordkoreanerna uppges också ha varit ointresserade av diskussionerna.

Källan säger att Pompeo hade lovats ett möte med Kim Jong-un - ett möte som aldrig blev av.

Under torsdagen uteblev Nordkorea också från ett planerat möte med USA. Under mötet skulle man diskutera hur man skulle gå tillväga för att återbörda amerikanska soldater som stupat under Koreakriget till USA.

USA yrkar på oljeexportförbud

Enligt STT har USA bett FN:s säkerhetsråd att omedelbart införa ett förbud mot oljeexport till Nordkorea.

Enligt nuvarande restriktioner får Nordkorea bara hämta in 500 000 fat olja per år.

Amerikanska underrättelsetjänster hävdar att Nordkorea redan gått över gränsen under tidsperioden januari-maj i år. De uppges ha hämtat in över 750 000 oljefat.

I underrättelserapporten har Nordkorea kringgått begränsningarna genom att ta emot oljefaten ute på det öppna havet och lasta dem på nordkoreanska fartyg.

Källor: Reuters, STT, CNN, AFP