Exceptionellt varm och torr sommar avslöjar nya fornlämningar i Wales

Flygfotografi på en av de nyfunna fornlämningarna i Vale of Galmorgan i Wales Flygfotografi av fornlämningeen Vale of Glamorgan villa Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

De senaste veckorna har museiverket i Wales haft fullt upp med att fotografera mängder av nya fornfynd som plötsligt börjat dyka upp i det waelsiska landskapet.

En varm sommar leder till mycket. Glass, strandbesök, oväntad glädjeyra. Det leder också till mindre trevliga effekter som vattenbrist och på håll svår torka. Men ibland kan till och med sådana här saker förvandlas till något positivt.

I det här fallet handlar det om att den kraftiga värmen torkat ut delar av landskapet i Wales i Storbritannien och samtidigt blottlagt fornlämningar runtom i landet som arkeologerna inte varit medvetna om. Det handlar bland annat om gamla bosättningar och gravområden från bronsåldern och forntiden, keltiska boplatser och minst ett romerskt fort.

Det romerska fortet Penllwyn i grevskapet Ceredigion i Wales Flygfoto av konturerna av ett romerskt fort i Ceredigion, Wales Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

När öppna fält, ofta odlingsmarker, torkar ut i den intensiva hettan uppstår det här och var ytor med mera välmående vegetation; gröna, regelbundna formationer som visar konturerna av dräneringsdiken och befästningsvallgravar kring länge sedan begravda bosättningar och gravområden.

Anledningen är att de här dikena ligger djupare och därför innehåller mera jord och näring än den omkringliggande marken och håller därför vegetationen friskare på ett sätt som gör att de sticker ut.

Teckand beskrivning av en forntida bosättning med befästningsvall Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Tecknad beskrivning av en forntida bosättning med befästningsvall efter att den begravts under historiens gång Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Befästningsvallarna och dräneringsdikena runt forntida bosättningar lämnar spår efter sig i vegetationen långt efter att de försvunnit från markytan

De här nya formationerna upptäcktes av arkeologen Toby Driver som arbetar för Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales (RCAHMW), en slags motsvarighet till museiverket i Finland. Han flög i flera veckors tid över de waelsiska landskapen och fotograferade under de heta sommarveckorna.

- Jag har inte sett sådana här förhållanden sedan jag tog över ansvaret för arkeologiska flygobservationer vid RCAHMV 1997. Det är otroligt hur mycket nytt, arkeologiskt material som dykt upp, arbetet som gjorts i luften kommer nu att leda till månader av forskning för att kartlägga alla platser och avslöja deras betydelse, sa Driver i ett uttalande på RCAHMW:s hemsida.

Flygande arkeologi sedan 1960-talet

Jan Fast, arkeolog och för närvarande involverad i utgrävningar i Hangö tycker att det verkar hemskt fint med de nya upptäckterna i Wales, men är inte helt överraskad.

Arkeologen Jan Fast är van vid att fornfynd görs via luften Arkeolog Jan Fast Bild: YLE/Sofia Söderlund

- Det är ju ett bekant fenomen. På flygfoton också här i Finland från 1960- och 70-talet noterade man sådana här avvikelser i vegetationen där det låg konstruktioner av sten under markytan.

Vissa av formationerna i Wales syns på grund av den välmående vegetationen, men även motsatsen förekommer. Då handlar det om att robusta stenkonstruktioner under marken syns som extra torra partier på markytan på grund av att de har mindre jord på sig, förklarar Fast.

Flygfotografi av fornlämningen Cross Oak Hillfort, i Talybont, Wales Flygfotografi av fornlämningen Cross Oak Hillfort, i Talybont, Wales Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

- När du får en sådan här värmebölja eller andra extrema väderförhållanden så syns sådant här extra tydligt. Ju extremare desto bättre.

Snabba ryck

Mängderna av nya fynd i Wales gör att arkeologer och entusiaster måste skynda sig att dokumentera allt eftersom väderförhållanden kan svänga fort och de nu fullt synliga formationerna kan försvinna in i vegetationen igen.

Trots att fynden har fått mycket uppmärksamhet är några utgrävningar inte planerade för tillfället av RCAHMW. Och om inte fyndet är speciellt unikt, som exempelvis den svarta sarkofagen arkeologer fann nyligen nära Alexandria i Egypten, så är det inte alls säkert att en arkeologisk plats någonsin blir utgrävd. Samma öde gäller många lämningar i Finland.

Flygfotografi av forntida gravar i Llyn Peninsula, Wales Flygfotografi av forntida gravar i Llyn Peninsula, Wales Bild: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

- Forskares intessen är så varierande under årtionden, vilka fornlämningar som är intressanta under en viss tid, säger Fast. Om det inte ska byggas något på platsen, att inget hotar den så att säga, så sätter man en pick på en karta och dokumenterar det i väntan på framtida arkeologgenerationer.

Men det betyder inte att det är fritt fram för en markägare att bygga hur som helst.

- Det är klart att om man har 100% bevis på att här finns en fornlämning från bronsålden eller medeltiden, då är det fredat enligt fornminneslagen, som i Finland är ganska stark, säger Fast.

För den som är riktigt sugen på att spana in var alla fynd i Wales har gjorts, så har RCAHMV satt ihop en interaktiv karta som kommer att uppdateras under den närmaste tiden i takt med att man hittar nya formationer.