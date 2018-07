Infantino lyrisk över VM och VAR: Bästa mästerskapet någonsin

Enligt Fifa har mer än en miljon supportrar följt fotbolls-VM på plats i Ryssland. Fifas president Gianni Infantino hyllar Ryssland som värdland och kan i framtiden inte tänka sig ett VM utan VAR.

Fotbolls-VM i Ryssland lider mot sitt slut. Endast bronsmatchen och finalen återstår innan vi får lägga det här mästerskapet till handlingarna.

Sedan starten den 14 juli har 62 matcher spelats runt om i Ryssland och enligt Fifa har mer än en miljon människor följt mästerskapet på plats. Fifas president Gianni Infantino är inte sen med att berömma Ryssland för ett väl genomfört mästerskap.

– För några år sedan sa jag att det här skulle bli det bästa mästerskapet. I dag kan jag säga det med ännu större övertygelse. Jag har upplevt det och det är det bästa mästerskapet någonsin.

– Jag tror att VM har ändrat folks uppfattning och syn på Ryssland. Alla har upptäckt ett vackert och välkomnande land, säger han på en presskonferens enligt nyhetsbyrån AFP.