Morgonkollen: Trump fördömer Mays brexit, tre personer knivhuggna i Joensuu, allt flera är missnöjda med regeringen

Melania Trump, Donald Trump, Theresa May och Philip May står på en trappa. Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER INTERNATIONAL POOL

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Utrikes

Enligt USA:s president Donald Trump har den brittiska premiärministern Theresa May inte lyssnat på hans råd och nu dömer han ut hennes brexitplan. Brittiska The Sun publicerar en exklusiv - och explosiv intervju med Trump mitt under hans besök i Storbritannien.

En kraftfull explosion ska ha hörts i stora delar av Kairo, uppger egyptiska säkerhetskällor till nyhetsbyrån Reuters. Det var en kemikaliefabrik i närheten av flygplatsen som exploderade och fattade eld där efter. Tolv personer har skadats.

Inrikes

Tre personer har knivhuggits på en restaurang i Joensuu i natt. Enligt polisen är alla tre allvarligt skadade. Två män har lämnat platsen och polisen söker efter dem som bäst.

Enligt Helsingin Sanomats gallup är allt flera missnöjda med regeringen. Bara en fjärdedel av finländarna ger ett godkänt vitsord för regeringen, medan 37 procent anser att de är missnöjda med regeringen.

Finland förväntas ta i dag i bruk tillfälliga gränskontroller för resenärer från Schengenländer. Statsrådet förväntas fatta beslut om striktare gränskontroller på förmiddagen.Kontrollerna väntas inledas klockan 12 och fortsätta fyra dagar framåt, fram till tisdagen lunchtid. De skulle främst gälla hamnarna i Helsingfors och Åbo samt Helsingfors-Vanda och Åbo flygplats. Gränskontrollerna är en del av säkerhetsarrangemangen kring toppmötet mellan USA:s och Rysslands presidenter.

I dag är det en stor risk för regn- och åskskurar som kan bli kraftiga i landets västra delar. För övrigt blir det varmt, och speciellt i norr och öster är det mycket varmt.

I väster är det växlande molnighet med regn- eller åskskurar längs dagen som kan vara lokalt kraftiga. Temperaturen är 23...27 grader. I öster och norr är det halvklart och uppehåll. Temperaturen är 25...30 grader.

Vinden är svag i hela landet.