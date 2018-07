Sacha Baron Cohens nya serie upprör innan premiären – Sarah Palin: ”Hur vågar du?”

Sacha Baron Cohens nya tv-serie Who is America? får premiär i USA på söndag 15 juli. Sacha Baron Cohen. Bild: EPA/PAUL BUCK

Den professionella provokatören bakom karaktärerna Borat, Bruno och Ali-G har en ny tv-serie på kommande. Två dagar till premiären och politikern Sarah Palin har redan skällt ut Sacha Baron Cohen på sociala medier.

Alaskas tidigare guvernör Sarah Palin är en av flera kända personer som blir intervjuade i den nya tv-serien Who is America?

I intervjun ska Cohen ha klätt ut sig till en handikappad amerikansk krigsveteran och frågat sarkastiska frågor av Palin, som till slut fick nog och avslutade intervjun.

Sarah Palin till Sacha Baron Cohen: " Min dotter tycker att du är en riktig *****" Sarah Palin under ett framträdande Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Efter att hon gick ut ska produktionsteamet för serien ha skjutsat Palin tillsammans med en av hennes döttrar till fel flygplats avsiktligen, medvetna om att de då skulle missa alla flyg till Alaska.

I hennes meddelande till Cohen på Facebook kallar hon honom för pojke och frågar honom om han känner sig manlig.

– Respektlösheten mot amerikanska veteraner och den amerikanska medelklassen som ni visade var perverst. Okej om du hånar politiker och offentliga personligheter, men hur vågar du håna de som har kämpat och tjänat vårt land. Verkligen sjukt, skriver Palin på Facebook.

Dr. Billy Wayne Ruddick svarar på kritiken

Cohen har valt att inte svara på Palins utbrott på Facebook. Däremot har karaktären och intervjuaren Dr. Billy Wayne Ruddick skrivit ett brev.

– Jag sa aldrig att jag var en krigsveteran. Jag har nog tjänstgjort, inte i armén, men för kurirföretaget UPS. Och jag har bara kämpat för mitt land en gång – då jag sköt en mexikan som gick på min egendom, skriver karaktären Ruddick.

Samtidigt berömmer han Palin för hennes förmåga att tala sanning om Barack Obamas födelseattest och om var Ryssland finns på kartan.

Han förundrar sig över varför Palin kommer efter honom, då hon är van vid att jaga farliga djur som till exempel vargar eller personer som får socialbidrag.

Vem är Amerika?

Tv-serien har premiär i USA på söndagen och väldigt lite är känt om handlingen. Enligt spekulering handlar det om en serie av intervjuer med kända och offentliga personer, exempelvis politiker. Naturligtvis i syfte att på något sätt göra narr av personerna.

En annan person som deltar i serien är den tidigare vice-presidenten Dick Cheney. I trailern till serien ser man Cheney skriva sin autograf på vad de kallar för ”skendränkningsutrustning”. Cheney ska vara en förespråkare för tortyrtekniken som nuförtiden är förbjuden.

Enligt The Guardian kan den nya satirserien bli en av de största tv-händelserna i år. Sacha Baron Cohen har varit väldigt diskret de senaste åren, och man har undrat var han håller hus. Nu visar det sig att han det senaste året i hemlighet har filmat Who is America?

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Enligt klippet som Cohen lägger upp på Twitter har han äntligen fått examen från en skola där man blir rolig, möjligtvis Trump university.