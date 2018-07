Sångerskan Tika Sevón Liljegren: Den kramen hade jag väntat på i 22 år

Hon föddes på köksgolvet i ett litet hus i en by i nepalesiska Himalaya. Hennes mamma dog under förlossningen och en kort tid efter det omkom hennes pappa i en drunkningsolycka.

Lilla Tika skiljdes från sin storebror, hamnade på barnhem i Katmandu och adopterades en kort tid senare av ett svensk-finskt par.

När Tika var fem år gammal flyttade familjen Sevón-Liljegren till Ekenäs. Under Tikas tidiga barndomsår bodde familjen i Skultuna utanför Stockholm. Från den tiden härstammar hennes allra första minne.

- Min pappa har byggt en butik till mig av några brädor och jag leker kassafröken och säljer glass till farmor och farfar. Det var min barndomsdröm, att få jobba i en butikskassa, minns hon.

- Och vad gör jag i dag? Jo, jag harvar på i S-markets kassa i Karis, skrattar Tika.

Åkte på sitt livs resa

Tika fick sitt stora genombrott som artist då hon tidigare i år vann TV-talangjakten X Factor. Men det var inte hennes första stora TV-framträdande.

Redan för fyra år sedan medverkade hon i det svenska TV-programmet Spårlöst, där man får hjälp att leta efter sin rötter och försvunna släktingar.

- Jag hade sett programmet många gånger och förstås tänkt att det här skulle kunna vara min chans att hitta min biologiska bror, berättar hon.

-. Jag har hela livet vetat att mina biologiska föräldrar är döda. Men de övriga släktingarna och framförallt min bror har jag förstås tänkt på och fantiserat om, säger hon.

Tika valdes ut bland många sökande och fick åka på sitt livs resa.

Efter ett besök i hembyn i Koshi Zon Morang, där hon fick se huset där hon föddes, hittade de till sist hennes bror Buphal i huvudstaden Katmandu, där han bor i dag.

Hittade äntligen sin biologiska bror

- Jag kommer aldrig att glömma kramen jag fick av honom. Den hade jag väntat på i 22 år! Det var så otroligt starkt och känslosamt. Både overkligt och väldigt verkligt på en och samma gång, säger hon.

- Alla släktingar vi mötte sa att jag är en exakt kopia av min biologiska mamma Maya, berättar hon.

- Min storebror hade ett foto på mamma, där han sitter i hennes famn. Och det var helt surrealistiskt att se! Det såg alldeles på riktigt ut som om han suttit i famnen på mig, berättar hon.

Ännu har Tika inte haft möjlighet att åka tillbaka till Nepal. Men via Skype håller hon kontakt med brorsan Buphal.

- Hans engelska är ganska begränsad, så långa samtal blir svåra utan tolk. Men det är underbart bara att SE honom, säger hon.

Uppmanar alla att strunta i förlegade ideal

I sitt sommarprat i Yle Vega tar Tika lyssnarna med på den spännande resan till Nepal men också till familjen Sevón-Liljegrens sommarställe i Nitlax i Raseborg.

- Jag älskar att vara där, leva enkelt utan el och rinnande vatten. Att göra hårt kroppsarbete, bli skitig, bada vedeldad bastu. Och att bara strunta i hur man ser ut, säger hon.

- Jag hittar inga ord för hur ledsen jag är över dagens mode och de ideal som unga flickor förväntas vara slavar under, säger hon.

- Jag själv föredrar att gå utan smink och vara ordentligt påklädd. Jag vill gärna visa unga flickor och kvinnor och resten av världen att man varken måste vara pinnsmal, ha tonvis med smink eller vara halvnaken för att vara artist. Eller för att vara kvinna, säger hon.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Nepals nationalsång

Jess Glynne: Take Me Home

Belinda Carlisle: Nobody Owns Me

Hurricane Love: Nowhere To Go

Phil Collins: In The Air Tonight

Krista Siegfrids: Can You See Me

Helen Sjöholm: Gabriellas sång

Helene Lundström/Pocahontas: Färger i en vind

Laleh: Goliat