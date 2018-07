Svenska Yle storsatsar på toppmötet mellan Trump och Putin – 9 timmar direktsändning på svenska på Yle Arenan och Yle Fem

På måndag möts USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Helsingfors. Svenska Yle satsar stort och sänder bland annat nio timmar direktsänd tv.

Också Svenska.yle.fi bevakar toppmötet från tidig morgon till sen kväll. På webben finns både snabba uppdateringar för den som vill följa med nyhetsflödet hela dagen, och sammanfattande artiklar som lyfter fram det viktigaste.

Varför storsatsar Svenska Yle på toppmötet?

– Det här är ett politiskt möte på toppnivå men ett oerhört stort evenemang också i övrigt. Vi hoppas kunna förmedla analysen och förklaringarna kring det som sker, men också ge en inblick i hur folk på plats upplever besöket och hur arrangemangen kring ett dylikt möte löper rent praktiskt, säger Jonas Jungar som är huvudproducent för Svenska Yles del.

Sändningen visas i både Yle Fem och på Arenan.yle.fi. Sändningen börjar klockan 9 på morgonen och pågår till klockan 18.

Carin Göthelid och Magnus Swanljung är programledare.

I sändningen medverkar bland annat ett 20-tal gäster. Bland dem finns två före detta utrikesministrar Erkki Tuomioja och Pär Stenbäck, två före detta Moskvaambassadörer René Nyberg och Harry Helenius, president Tarja Halonens tidigare presschef Maria Romantschuk, Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen och Amnestys verksamhetsledare Frank Johansson.

Studiogäster och direktrapporter i Vega

Också radiolyssnarna får ta del av bevakningen. I Yle Vega är fokus på toppmötet från klockan 7 på morgonen till 18 på kvällen.

– Vi har en stor publik i radion speciellt på sommaren, och därför kommer också Vegas lyssnare att bjudas på ett gediget paket med studiogäster och direktrapporter från Helsingfors, säger Johanna Törn-Mangs, chef för medier och utgivning.

Vegas sommarpratare hörs dock i vanlig ordning klockan 10.03 och programmet finns också på Arenan.

Vi är också närvarande på våra konton i sociala medier. Du kan följa med toppmötet på Instagram under @svenskayle, på Facebook under Svenska Yle och på Twitter under Svenska Yle Nyheter.