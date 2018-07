The Rock använder silvertejp på fel sätt, testa ej hemma! - helgens nöjestips hittar du här

Inte mindre än tre filmer har premiär den här veckan och de kunde inte vara mera olika sinsemellan, dessutom rekommenderas en ny podcast och en svensk polisserie som du kan se på arenan.

Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation är förstås den tredje delen av den animerade monsterserien vars första film kom år 2012.

I den tredje filmen får vi veta att Herr Dracula och hans familj jobbar hårt, ja nästan dygnet runt, med att ta hand om sitt hotell. Draculas dotter tycker att livet blivit för tungt och att man inte umgås som förr, därför fixar hon en lyxig överraskningssemester för sin vampyrfar.

Och så kommer det sig att hela familjen samt några monsterkolleger åker till Bermudatriangeln där man hoppar på ett lyxfartyg.

Lyxfartyget är väldigt fint och det erbjuds många härliga aktiviteter, som tittare blir man nästan själv lite sugen på en kryssning åtminstone till Tallinn.

Men, förstås blir det trubbel på skeppet, monsterjägaren från ettan och tvåan, Van Helsing är nämligen fortfarande med i bilden!

Ändå blir det inte så spännande som det kunde ha blivit, däremot får filmen plus för musik av Dj Tiësto och de extremt innovativa dansstilarna som syns i filmen, med dessa kan vem som helst göra succé på vilket dansgolv som helst.