Trump: Mays mjuka brexit skulle "döda" handelsavtal med USA - Boris Johnson skulle vara en utmärkt premiärminister

Paret May välkomnade paret Trump till en middag på slottet Blenheim Palace, i Oxfordshire, på torsdag kväll.

Enligt USA:s president Donald Trump har den brittiska premiärministern Theresa May inte lyssnat på hans råd och nu dömer han ut hennes brexitplan. Brittiska The Sun publicerar en exklusiv - och explosiv intervju med Trump mitt under hans besök i Storbritannien.

- Jag berättade för Theresa May hur hon skulle göra det (utträdet ur EU), men hon lyssnade inte på mig, säger Trump i intervjun.

Enligt Trump valde May den helt motsatta vägen, men om hennes brexitplan förverkligas så har hon förstört chanserna till ett hett efterlängtat handelsavtal med USA.

- Om det gör ett sådant avtal, så skulle vi förhandla med Europeiska unionen istället för att förhandla med Storbritannien, så det kommer förmodligen att döda avtalet (med USA), säger Trump till The Sun.

I den brexitplan som May har presenterat eftersträvas en "affärsvänlig" modell, där man bland annat strävar efter ett frihandelsavtal för jordbruks- och industriprodukter med EU, baserat på en gemensam "regelbok".

Det skulle medföra att Storbritannien också efter utträdet skulle tvingas ta hänsyn till EU:s regelverk inom flera områden.

- Vi har tillräckligt problem med Europeiska unionen, säger Trump, med hänvisning till den handelskonflikt som pågår mellan USA och EU.

Trump hyllar Mays utmanare Boris Johnson

Efter att den brittiska regeringen i fredags diskuterat - och godkänt - Mays brexitstrategi, hoppade tre ministrar av regeringen i protest mot planen. De är alla förespråkare för en så kallad "hård" brexit.

I måndags hoppade Boris Johnson av utrikesministerposten och det spekuleras nu i att han kommer att utmana May på allvar och att han är ute efter både partiledarskapet och premiärministerposten.

I intervjun med The Sun beskriver Trump Johnson som "en mycket begåvad kille" som Trump gillar skarpt.

- Jag har mycket respekt för Boris. Han gillar uppenbarligen mig och säger mycket bra saker om mig.

Han får frågan om huruvida Johnson kunde sitta på premiärministerposten en vacker dag.

- Jag spelar inte ut den ena mot den andra. Jag säger bara att jag tror att han skulle vara en utmärkt premiärminister. Han har det som krävs, säger Trump.

"Att tillåta invandringen i Europa är en skam"

I intervjun beskyller Trump också EU-ledare för att förstöra den europeiska kulturen och identiteten genom att tillåta miljoner invandrare och flyktingar att komma in i Europa.

- Jag hyser stor kärlek till länderna i Europa. Glöm inte att jag är en produkt av Europeiska unionen, en produkt av Skottland och Tyskland. Eller hur? Min pappa Tyskland, min mamma Skottland, säger Trump.

- Att tillåta invandringen i Europa är en skam, säger han.

Enligt Trump förändras hela Europa av invandringen och om man inte gör någonting åt det här, mycket snabbt, så kommer Europa aldrig att vara sig självt igen.

- Så jag anser att det är mycket, mycket sorgligt att tillåta miljoner och miljoner människor att komma in i Europa, säger Trump till The Sun.

