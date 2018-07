Första medaljen för Belgien – Meuniers och Hazards fullträffar gav brons

De belgiska spelarna får resa hem från VM i Ryssland med en bronsmedalj runt halsen. Laget skrev ett stycke fotbollshistoria i bronsmatchen då man besegrade England. Det var nämligen Belgiens första medalj i ett VM.

Det var matchen som inget av lagen egentligen ville spela. Två besvikna lag som gick för guld i turneringen möttes och då hade bronset inte så speciellt hög status.

Matchen tände aldrig riktigt till men Belgien var det bättre laget sett över 90 minuter och vann rättvist med 2–0.

– Spelarna förtjänade det här. De ville göra alla belgare stolta i den här turneringen, säger Belgiens förbundskapten Roberto Martinez efter matchen.

Belgien fick en smakstart på matchen då ytter Thomas Meunier fullföljde en löpning in i straffområdet i den fjärde minuten och nådde först på Nacer Chadlis inlägg från vänsterkanten. 1–0 efter det som var Belgiens första anfall i matchen.

Det var framför allt på kontringar som Belgien lyckades luckra upp det engelska försvaret. Toby Alderweireld, Romelu Lukaku och Meunier hade några chanser men de hittade inte rätt.

Till slut kom ändå 2–0 efter en kontring då Eden Hazard fastställde slutsiffrorna i den 82:a minuten.

– Vi började matchen bra, vi hade många chanser och borde ha gjort några fler mål, säger Martinez.

Eden Hazard blev målskytt i bronsmatchen. Eden Hazar firar mål Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Englands förbundskapten Gareth Southgate valde att göra hela fem ändringar i startelvan jämfört med semifinalen. Vad han försökte uppnå att svårt att säga.

I första halvlek såg de engelska spelarna väldigt tröga och trötta ut men då Jesse Lingard byttes in efter paus fick laget ny energi. Lingard bidrog med fart och finess i anfallsväg men det räckte inte hela vägen till något mål.

Eric Dier fick Englands bästa chans i mitten av den andra halvleken då han chippade över en utrusande Thibaut Courtois men Toby Alderweireld hann fram och rensade bort bollen på mållinjen.

Det här var andra gången i VM-historien som Belgien spelade om medalj. 1986 förlorade man bronsmatchen mot Frankrike men nu blev det alltså en medalj.