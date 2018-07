På tv i dag: England eller Belgien? Lång medaljfri svit tar slut i matchen som ingen vill spela

Belgien kan vinna nationens första VM-medalj, medan England har chans att sluta bland de tre bästa efter en paus på över 50 år. Försnacket inför bronsmatchen handlar ändå mest om huruvida den alls borde spelas. Matchen börjar klockan 17.00 och sänds i TV2.

England–Belgien, bronsmatch

S:t Petersburg, klockan 17.

Matchen sänds i TV2 och på Yles Arena med svenskspråkigt referat av Christoffer Herberts.

Att England tvingas till bronsmatch har gjort att debatten om tillställningens vara eller inte vara har blommat upp igen, åtminstone i brittiska medier.

"Stryk den" är konsensus i England – såväl hos publik, medier som gamla stjärnor. Alan Shearer och Chris Waddle är exempel på namn som ägnat veckan åt att totalsåga konceptet.

Också de belgiska spelarna har varit noga med att påpeka att de helst skulle tillbringa lördagen någon annan stans än i S:t Petersburg.

Bild: Peter Kovalev / ITAR-Tass / All Over Press

Gruppspelsmatchen spelades i Kaliningrad, bronsmatchen spelas i S:t Petersburg.

Ingen saknar bronsmatchen i EM och andra Uefaturneringar, men att Fifa frivilligt skulle ge upp en match som man tjänar pengar på är givetvis inget som kommer att hända.

Vi pratar trots allt om organisationen som snart utökar VM till 48 lag för att håva in ännu större sedelbuntar. I det sammanhanget klingar spelarnas önskemål om att få åka direkt hem efter karriärens största besvikelse för döva öron.

Så nära men ändå så vansinnigt långt ifrån. Säga vad man vill om engelsmännen, men de var väldigt goda förlorare efter Kroatienmatchen. Såväl tränare, spelare som medier erkände utan omsvep att Kroatien vann rättvist efter att ha tagit över matchen i andra halvlek. Rutinen och erfarenheten fällde avgörandet och sänkte engelsmännen.

Nu säger sig England givetvis vilja ta den andra medaljen i landets VM-historia efter guldet 1966 men frågan är hur mycket bensin det finns kvar i tanken?

England framstår som ett väldigt tröttkört gäng som hellre skulle ha åkt direkt hem och tagit emot folkets hyllningar än att tvingas till en bronsmatch, eller "match om tredje plats" som man säger i England.

Belgarna var klart sämre förlorare än engelsmännen och kläckte efter semifinalbakslaget ur sig sura uppstötningar i stil med "hellre förlorar vi som Belgien spelar än vinner som Frankrike gör".

Bild: imago / All Over Press

Belgiens målvakt Thibaut Courtois var på buttert humör efter semifinalförlusten.

Dels en uppenbar lögn – och dels en rätt dum sak att säga efter att man just spelat sämre, skapat färre klara chanser och också gjort färre mål än motståndaren.

Den påtagliga ilskan över förlusten mot Frankrike kan dock vara precis det som Belgien behöver för att tända till i bronsmatchen. Belgien kom till Ryssland för att vinna guld, ingen spelare motiveras av den här matchen, men chansen att ta hem nationens första VM-medalj gör att Belgien åtminstone inte struntar i den fullständigt.

Klart är att tränaren Gareth Southgate kommer att rotera, frågan är exakt hur mycket. Tipsen i engelsk press går på allt mellan 3–9 förändringar i startelvan.