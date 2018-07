Valutahandlare som sent sadlade om till fotbollstränare ska göra Chelsea attraktivare – Liverpool värvar schweizisk landslagsspelare

Bild: imago / All Over Press

Efter att Chelsea i går meddelade att Antonio Conte har gjort sitt har fotbollsklubben nu en ny chefstränare. 59-årige Maurizio Sarri som gjort succé i Napoli ska för första gången i tränarkarriären testa vingarna utanför Italien. Stoke som degraderades till Championship tappar i sin tur nyckelspelaren Xherdan Shaqiri till Liverpool.

Efter två säsonger i Chelsea blev det i går klart att Antonio Conte får lämna klubben. Säsongen 2016–2017 vann Chelsea ligan med sju poängs marginal men den gångna säsongen blev en smärre katastrof för de regerande mästarna – en femteplats och inget Champions League-spel säsongen 2018–2019.

Nu står det klart att en annan italienare, Maurizio Sarri, tar över Londonklubben. Sarri har under de tre senaste säsongerna tränat Napoli där saldot blev två andraplatser och en tredjeplats. Juventus har vunnit Serie A sju gånger i rad.

Offensivare fotboll

Under den treårsperioden har Napoli gjort hela 251 mål, det vill säga 2,20 mål per match. Den siffran kan jämföras med Chelseas tama offensiva insats förra säsongen: 1,63 mål per ligamatch.

Nu har Sarri tecknat ett treårskontrakt med Chelsea.

– Förhoppningsvis kan vi bjuda våra fans på underhållande fotboll. Jag hoppas att vi kan tävla om bucklorna på våren, det är vad denna klubb förtjänar, säger Sarri som valdes till årets tränare i Italien på klubbens webbplats.

Det gick inget vidare för Napoli i Champions League-gruppspelet, sex poäng på sex matcher. Maurizio Sarri under en presskonferens.

Chelseadirektören Marina Granovskaia välkomnar Sarri.

– Maurizios Napoli spelade en fotboll som var en av de attraktivaste i Europa.

Den nu 59-årige Sarri inledde den professionella tränarkarriären först i 40-årsåldern. För 20 år sedan jobbade han på bank som valutahandlare, rapporterar BBC:s James Horncastle.

Då Italien övergick till euro försämrades förutsättningarna inom valutasektorn och Sarri valde att satsa fullhjärtat på fotbollen.

Från Stoke till Liverpool

Chelseas konkurrent Liverpool meddelar i sin tur att klubben är överens med den schweiziska mittfältaren Xherdan Shaqiri.

26-åringen har under de tre senaste säsongerna spelat för Stoke som i våras degraderades från Premier League.

Övergångssumman för Shaqiri som i Ryssland spelade sitt tredje VM uppges vara 13,5 miljoner pund.

På Liverpools webbplats prisar schweizaren Liverpooltränaren Jürgen Klopp och avslöjar att han redan för ett par år sedan var villig att flytta till den anrika klubben.