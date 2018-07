Kanadafödd vitryss vänder hem och förstärker Jokerit – även förra säsongens poängetta återvänder till Finland

Ishockeyklubben Jokerit har tecknat två nya kontrakt inför den kommande KHL-säsongen. Nicklas Jensen och Geoff Platt spelar i Helsingfors säsongen 2018–2019. Han är en snabb spelare som själv kan ta avslut och skapa målchanser för sina medspelare, säger Jokerits sportchef Jari Kurri om Platt.

De tre senaste säsongerna har Platt spelat i Moskvaklubben CSKA. Förra säsongen noterades han för 8 + 3 = 11 poäng på 28 matcher.

– Platt är en väldigt mångsidig spelare som bidrar med såväl spetskompetens som viktig erfarenhet, säger Kurri på klubbens webbplats.

– Han är en snabb spelare som själv kan ta avslut och skapa målchanser för sina medspelare. Han kan spela som ytter eller center och har i KHL varit bra på att teka.