Den bästa festen slutar när den är på topp - Alcazar redo för både allsång och avskedsturné

Alcazar bildades kring millennieskiftet och discotrion har sedan dess fått många fans. Som bäst förbereder man höstens avskedsturné. Det är både ett vemodigt och spralligt Alcazar som stiger upp på allsångsscenen i år.

- Efter tjugo år är det dags att hitta en ny karta och den finns inte inne i en discoboll, säger Tess Merkel.

Lina Hedlund och Andreas Lundstedt håller med och bekräftar att känslorna åker upp och ned.

- Vi slutar nu, Alcazar har hållit på i tjugo år, men nu är det dags med något annat, säger Hedlund som ändå är tacksam över att igen få uppträda på allsången.

För bara tre år sedan hade Alcazar den stora äran att få leda en hel allsångstimme på Skansen, den äran går i år till Bo Kaspers Orkester.

- Det känns helt osannolikt att vi faktiskt fick göra det, man måste gnugga sig i ögonen och fundera om det verkligen hände, säger Lundstedt.

En sak som med säkerhet händer är att Alzacar denna gång delar scen med Uno Svenningsson och Jojje Wadenius.

Efter allsången är det dags för den stora finalen. Avskedsturnén börjar den femte oktober och slutar på nyårsafton på Cirkus i Stockholm.

- Ni kommer att få se Alcazar när vi är som bäst, lovar gruppen.

- Ja och more is more glöm aldrig det. Man kan alltid hälla på ett extra lager med glitter, säger Lina Hedlund och bjuder på ännu en slogan.

– Less bitter, more glitter!

Uno Svenningsson gästar sommarens fjärde allsångsprogram. Uno Svenningsson i blå jeansjacka och med Stockholm i bakgrunden. Bild: SVT / Janne Danielsson

Allsång på Skansen sänds direkt i Yle TV1 och på Arenan varje tisdag i åtta veckors tid kl. 21.00. På Arenan kan programmet enbart ses direkt.

Sändningen refereras på finska av Hanna Pakarinen. Vill du se på programmet utan finskt referat bör du välja svenska som sändningsspråk.

Obs! Det fjärde programmet (17.7) skjuts upp med tio minuter på grund av sändningar från utrikesministermötet. Allsång på Skansen börjar alltså på Yle TV1 kl. 21.10. Det samma gäller också den stream på Yle Arenan som refereras på finska. Stremaen med svenkt ljud på Yle Arenan med start kl. 21.00.