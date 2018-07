Josefin blev nykter som 20-åring: “Jag tänkte att det bara var äldre män som kunde vara alkoholister”

Josefin Dahlberg drack alkohol första gången när hon var tio år. Vardagen blev snabbt en fest och hon bedövade ångesten med sprit. Ändå tog det flera år innan hon insåg att också unga kvinnor kan vara alkoholister.

När Josefin Dahlberg vaknar en morgon för drygt åtta år sedan ligger hon på sjukhus. Ännu en vild festkväll är till ända och ännu en gång har det slutat i kaos. Hennes promillehalt är fortfarande för hög för att läkarna ska kunna låta henne gå.

Med allvarliga miner meddelar de att det krävs flera år av drickande för att kroppen ska kunna hantera den mängd alkohol hon fått i sig kvällen innan.

Josefin har vid det här skedet inte ens hunnit fylla tjugo år och hon gör det hon gjort så många gånger förr: hon ljuger. Säger att hon blivit förgiftad, att hon inte förstår hur det kunde gå så här.

Hon tvingas stanna på sjukhuset några timmar för att ruset ska klinga av helt. Sedan får hon åka hem.

Det ska ta ytterligare några månader innan hon klarar av att se sig själv i spegeln och erkänna hur det egentligen ligger till: att hon är alkoholist.

Skillnaden mellan att förstå och vilja förändra

Josefin Dahlberg drack alkohol första gången när hon var tio år.

- Det var självklart en engångsföreteelse men det fanns ändå något med känslan av alkohol i kroppen som jag gillade. Jag blev avslappnad och varm inombords.

Bara några år senare började hon dricka regelbundet.

- Redan i högstadiet var det fest varje helg och när jag flyttade hemifrån i gymnasiet spelade veckodagarna inte längre någon roll. Efter studenten var det fest fyra, fem dagar i veckan.

Josefin var oftare på fest än hon var hemma. Ung tjej sitter i en taxi. Bild: Privat

Skillnaden mellan Josefin och hennes kompisar som också drack var den att vännerna insåg när det gick för långt.

- De förstod när de blev för fulla, kräktes och somnade. Men varje gång jag drack så höll jag på tills jag fick en minneslucka eller alkoholen tog slut. Det fanns inga gränser.

De första glasen fick Josefin att slappna av. Oron och ångesten hon bar på försvann, för att sedan återkomma med full kraft senare under kvällen.

- Då blev mina vardagliga känslor av ångest och värdelöshet ännu starkare. Jag blev nästan tvungen att dricka tills jag fick en blackout för det var så olidligt att vara i de där känslorna.

Och när hon vaknade upp dagen efter kändes tillvaron alltid som en mardröm.

- Var är jag? Vad har jag sagt? Vem har jag gjort illa?

I takt med att åren gick blev minnesluckorna värre, bekräftelsebehovet större och självkänslan allt sämre.

Josefins vänner och familj försökte upprepade gånger få henne att förstå att hon hade alkoholproblem.

- Och ganska tidigt gick jag med på det - redan när jag var runt femton och vi pratade om att jag reagerar annorlunda på alkohol jämfört med mina kompisar.

Men det faktum att hon sa det högt förändrade ingenting.

- Snarare tvärtom. Jag gick ju med på att jag hade problem och det använde jag som ett slags täckmantel för att kunna fortsätta dricka och fly från verkligheten. Jag sade också att jag hade ärvt mina problem av min pappa som var alkoholist och att det tyvärr inte fanns något jag kunde göra åt det. Take it or leave it, liksom.

Tidigare kände hon sig värdelös, idag mår Josefin bra. Två bilder på en ung kvinna. Tillvänster med en drink i handen och tom blick, till höger leende med en ballong. Bild: Privat

När Josefin träffade nya människor och festade med dem upplyste hon dem om att hon blir konstig när hon får alkohol i kroppen och att de inte ska bry sig.

- Det tyckte folk att var lite märkligt men samtidigt bra eftersom jag verkade ha en insikt kring mina problem.

Men att förstå och att vilja förändra är två olika saker.

- Jag försökte lära mig dricka med måtta. Jag och mina kompisar hade regler i stil med att de hade hand om mitt kontokort under en utekväll eller att jag bara fick beställa när de beställde. Men så fort jag fick alkohol i kroppen spelade inget av det där någon roll.

För att lugna sin omgivning gick Josefin till en alkoholterapeut. Då var hon 18 år gammal.

- De försökte med alla knep få mig att dricka mindre. Men när de föreslog att jag skulle vara nykter en månad skrattade jag bara. Jag trodde det var omöjligt.

Medicinen hon fick för att dämpa suget efter sprit hade föga effekt.

Men så en kväll, efter att hon åter en gång blivit utslängd från baren hände något.

Josefin åkte hem till killen hon vid det tillfället var intresserad av. Där sov hon ruset av sig och följande morgon tittade han på henne sade: ”Vad fan har hänt med dig? Du är inte den tjej jag lärde känna för två år sen. Du måste söka hjälp på riktigt nu”.

- Jag vet inte vad det var som gjorde att jag lyssnade den gången. Jag hade ju hört de orden från många personer i min närhet under flera år men aldrig riktigt förstått vad de menat.

Men något var det som gjorde att orden sjönk in.

- Jag såg mig själv i spegeln och sa: ”Fan Jossan, det är inte meningen att du ska må så här. Det här är inte den du ska vara”. Jag gick därifrån och på vägen hem bestämde jag mig. Det här var sista gången.

Och precis så blev det.

- Jag insåg att jag inte kommer vakna upp en dag och så har allt mirakulöst nog löst sig. Utan det är jag som måste göra det jobbet. Jag sökte hjälp igen och den här gången var jag redo.

Måste sluta helt

Josefin ville verkligen bli frisk.

- Jag trodde ju inte, fram till att jag blev nykter, att man kunde ha alkoholproblem som så ung. Jag tänkte att det bara var äldre män som kunde vara alkoholister. Men när jag började läsa på om vad alkoholism är så uppfyllde jag alla kriterier.

Josefin hade trott att det enbart handlade om hur ofta en person dricker.

- Men det handlar också om vad som händer när du dricker. Känner du att du tappar kontrollen över det du gör finns det en problematik och det kände jag igen mig så himla starkt i.

Då förstod Josefin också att hennes drickande bara skulle få värre och större konsekvenser om hon fortsatte.

- Jag kände att om jag ville bygga ett liv med en familj och en karriär måste jag sluta dricka. Helt.

Det löftet har hon hållit i åtta år nu.

- Det är verkligen nolltolerans. Och jag hoppas att jag aldrig mer ska behöva dricka för jag vet att för mig är det inget positivt.

Det positiva kom istället i form av en studieplats i journalistik och senare jobb inom samma bransch. Fokus flyttades helt från alkoholen till något Josefin verkligen älskar och brinner för.

- I dag mår jag väldigt bra. Jag lever ett liv som är helt fantastiskt och som jag inte ens vågade drömma om. Jag har knappt någon ångest och kan lägga min tid och energi på att förverkliga mina drömmar och njuta av livet.

"Jag är jätteglad över att jag kunde bli nykter så pass ung för det betyder att jag har fått slippa en hel massa saker som jag vet att jag hade varit med om ifall jag hade fortsatt dricka." Kvinna står vid en röd vägg med en juice i handen. Bild: Privat

Och till den som känner igen sig i hennes berättelse vill hon säga ett par saker.

- Du kan leva ett jättehärligt liv nykter. Jag trodde att mitt liv skulle vara över och att jag skulle ha skittråkigt. Men alla mina roligaste stunder har jag ju haft sen jag slutade dricka. Det är aldrig för tidigt att söka hjälp, det kan bara bli för sent.