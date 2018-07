Styrelseproffset Gunvor Kronman: Jag hade en Kalashnikov mot mitt huvud

Listan över styrelseuppdrag är lång och bredden överraskar. Men det som kanske överraskar ännu mer är att Gunvor Kronman varken är ekonom eller statsvetare.

Hon är litteraturvetare och vägen in i styrelserna har inte gått via politiskt nätverkande och broilerprogram, utan via Afrika.

Gunvor Kronman, VD för Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, har verkligen gjort sitt för att höja den anmärkningsvärt låga andelen kvinnor i börsbolagens ledning.

Finnair, Kalevala Koru, Pihlajalinna, Konstsamfundet, Dramaten i Stockholm, CMI, Plan International och Röda Korsets Blodtjänst är företag, stiftelser och organisationer där hon är eller har varit styrelsemedlem.

Svält och katastrofer

Svält, katastrofer och krig är de erfarenheter som fyller Gunvors CV de första 15 åren i arbetslivet.

Hon var på plats i Rwanda när folkmordet på tutsierna inleddes och hon har har blivit kidnappad av välklädda tjänstemän i Sudan.

- Man kan inte på förhand veta hur man reagerar i en krissituation, där ens liv är i fara. Får man panik? Eller blir man arg? Börjar man gråta? frågar hon sig.

- Vad jag vet är att reaktionerna varierar och är oförutsägbara. När en kalashnikov riktades mot mitt huvud av en drogad barnsoldat i Sierra Leone fick jag konstigt nog inte panik, berättar hon.

Biståndsarbete är inte bara matleveranser och svår korruption. Det är också starka människomöten och otroliga platser. Det är de otroliga platserna som Gunvor vill sommarprata om.

- Jag fäster mig intill det absurda vid just fysiska platser och jag återvänder till dem ofta, fysiskt eller mentalt. Jag ska prata om de platser där jag har slagit rot och om de platser som förändrat mig för alltid, säger hon.

Helsingfors och Österbotten

- Jag är uppvuxen i Helsingfors. Här läste jag igenom världslitteraturen som en av Meretes flickor. Jag satt på Café Manta och debatterade Nietzsche. Spelade amatörteater i Rampen, festade på Munksnäs strand och förde teologiska samtal i kyrkans ungdomsklubb Lucky Lukas, minns hon.

- Helsingfors för mig är också det finska språket, mormor som bara kunde handla i Hagnäs hall och var fackligt aktiv och morfar som sjöng opera, älskade vackra smycken och handlade på Stockmann. Den ena talade finska, den andra svenska, säger hon.

Men det är somrarna i Österbotten som är hennes barndom. Ljusa sommarnätter på Fagernäs dansbanan kind mot kind. Volvo och Ted Gärdestad. Sprit och erotik. Vilt och vackert.

Förälskad i Danmark

Vilt var det också i Danmark, som var en föregångare i öppenhet mot allt och alla. Gunvor tog bokstavligen en gaffeltruck in i den danska folksjälen och blev så förtjust att hon stannade kvar.

Hon blev förtjust i Danmark och förälskad i en dansk. Men sen blev det Afrika, och senare många olika länder och jobb.

Flickors utbildning ser hon som vägen till förändring. Ett sätt att aldrig behöva lämna Afrika är att fortsätta jobba för förändring genom styrelsearbetet i bland annat Plan International.

- Trots att det var det humanitära arbetet som tog mig till Afrika har det alltid varit skönhet, humor och det livsbejakande som präglat min bild av den afrikanska kontinenten, säger hon.

Smultronställe i Bromarv

När vi bandar sommarpratet kommer Gunvor direkt från Uganda och är snart på väg vidare till England. Hennes kontaktnät över hela världen är imponerande och väskan är ständigt packad.

Packad är också svampkorgen och bärkorgen, för utan dem och ett sommarhus i Bromarv skulle det vara svårt att landa. Bromarv är i dag det som Österbotten var för Gunvor som barn.

Nödvändig vila och praktiskt arbete är ofta den bästa återhämtningen för någon som har svårt att avstå från att på riktigt göra skillnad.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Harpo: Moviestar

Anne Linnet: Barndommens Gade

Lars Hug: Kysser himlen farvel

Youssou N’Dour: Set

Angelique Kidjo: Malaika

Monica Zetterlund: Sakta vi gå genom stan

Rim Banna: Al Quds Everlasting

Selim Palmgren: Op 27 No 4 Kevätyö