Trump om sitt kontroversiella uttalande i Helsingfors: "Jag skulle säga i Helsingfors att jag ser ingen orsak varför Ryssland inte skulle ha blandat sig i valet"

USA:s president Donald Trump har talat inför pressen för första gången efter mötet i Helsingfors. Nu säger han att han uttalade sig fel om Rysslands inblandning i presidentvalet i USA.

Trump började med att kommentera mötet med Putin genom att säga att han litar till fullo på USA:s underrättelsetjänster.

Sedan förklarade Trump att han sade fel på presskonferensen om hur han ser på Rysslands inblandning i presidentvalet 2016.

– Jag skulle säga att jag inte ser varför Ryssland inte skulle ha blandat sig i presidentvalet.

På presskonferensen i Helsingfors sade Trump: "Jag ser inte varför Ryssland skulle ha blandat sig i presidentvalet".

Trump säger att han var förvånad över vad hela tumultet handlade om. Efter att han hade läst presskonferensen transkriberad och sett på videoklipp att han hade blandat på orden.

På engelska sade Trump i Helsingfors att "I can't see why Russia would have interfered with the election". I dag säger han att han skulle säga "I can't see why Russia wouldn't have interfered with the election".