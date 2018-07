"Inte paparazzinas fel att kändisarna känner sig förföljda" - Sergio Garrido lurpassade en gång en hel månad för en bild

Sergio Garrido har under de senaste åtta åren jobbat som paparazzofotograf med sin bas på Ibiza om sommaren och om vintern i New York. Jobbet som paparazzo är hårt och dagarna är långa. Som längst har Sergio suttit och väntat på att få en skymt av en kändis i en månad. Det fotografiet sålde han för 89 000 euro.

Att få ihop en träff med paparazzofotograf Sergio Garrido är svårare än jag trodde. Han har lovat att jag ska få komma med på ett av hans hemliga uppdrag. Men han kan inte avslöja vem det är vi ska smygfotografera. Kändisfaktorn är för hög. Men så slutar han svara på mina mess. Han slutar han helt enkelt att höra av sig kvällen innan vi ska ses. Några dagar senare försöker jag på nytt, han ändrar plats och ställe för intervjun ett par gånger och då jag äntligen är på rätt plats vid utsatt tid är han försenad.

Sergio Garrido älskar sitt jobb som paparazzofotograf. Och bäst under sommarmånaderna är att han får både jobba och bo på Ibiza. Paparazzofotografen Sergio Garrido Bild: Kia Svaetichin

– Jag har aldrig varit fotograf, jag är inte ens speciellt duktig på att fota. Men jag hade tröttnat på mitt liv i Madrid, jag jobbade främst på natten och var utled på det. Jag ville ha ett vanligt jobb med vanliga arbetstider. Min kompis sa åt mej att köpa en kamera och så tog han med mej till Barcelona. Det är 8 år sedan och här är jag nu, en livslevande paparazzofotograf och jag älskar mitt jobb.

Sergio Garrido är lite på fyrtio år, hemma från Madrid men bosatt halva året i New York och andra halvan på Ibiza. Han har två barn tillsammans med en annan paparazzofotograf. Just nu är hela familjen på Ibiza för att hälsa på pappa. De bor vanligtvis i Sevilla.

Ibiza – hit vallfärdar kändisarna under högsäsongen

– Ibiza är ett av de bästa ställena i världen att jobba på som paparazzo. Här finns mest kändisar per kvadrat i hela världen och dessutom älskar jag den här lilla ön. Om vi säger såhär att New York är världens huvudstad under vintern och Ibiza är världens huvudstad under sommaren - då det gäller att bonga kändisar vill säga.

– Nu för tillfället väntar jag på Paris Hilton. Jag vet vilket hotell hon bor på och jag väntar egentligen bara på att hon ska bege sig ut från rummet igen. Hon var redan ute på vift ett tag och gjorde en sväng till gamla stan. Då lyckades jag fota henne. Hon går hand i hand med sin nya pojkvän, den amerikanska skådespelaren Chris Zylka. Tyvärr är bildkvaliteten ganska usel. Men jag har fler chanser. Hon ska vara med på öppningsfesten av Ushuaia som är en av Ibizas mest populära nattklubbar, säger Sergio.

Paris Hilton besökte Ibiza tillsammans med sin nya pojkvän, den amerikanska skådespelaren Chris Zylka Paris Hilton och Chris Zylka går på gatan Bild: Sergio Garrido

Sergios telefon plingar hela tiden och han plockar nervöst med den. Han blick irrar och han kollar hela tiden omkring sig. Stressnivån är hög. Så hur ser en vanlig arbetsdag ut för en paparazzofotograf ?

– Jag läser också internationella dags- och skvallertidningar för att hålla koll på vem som finns på ön eller vem som är på väg hit. Finns det en kändis på ön idag tar jag reda på så mycket som möjligt via till exempel instagram eller twitter. Sedan ringer jag mina kontakter och de har oftast mer att erbjuda mej. Och nu vet du ju hur det funkar, kändisarna som kommer till Ibiza vill ofta lägga ut bilder på SoMe för att berätta vad de sysslar med. Sedan är det inte så svårt att hitta dem.

Kontakterna är A och O i paparazzofotografens liv

Att Sergios kontakter är livsviktiga för hans jobb kan man lätt förstå. Kändisfotograferna samarbetar ofta med flygfältet, restaurangerna, hotellen och med chaufförerna. Kontakterna får givetvis en viss procent för den info de ger honom och Sergio bedyrar att han sitter på öns bästa kontaktnät.

Alla känner honom efter att han i tjugofyra års tid besökt Ibiza och jobbat inom nattlivet.

Jag undrar om han bongat många finländare under åren. Han undrar förbryllat vilka kändisar som kommer från Finland.

Den italienska fotbollsspelaren Claudio Marchisio dagen efter sitt bröllop på Ibiza fotbollsspelare på Ibiza på en strand Bild: Sergio Garrido

Jag undrar om han bongat många finländare under åren. Han undrar förbryllat vilka kändisar som kommer från Finland. Vi landar på ett par som eventuellt har hus eller båt på Ibiza. Namn som Kimi Räikkönen och Nico Rosberg nämns.

Men det är inte sådär bara att fota vem som helst och sedan sälja bilderna för enorma summor. Stulna bilder på kändisarna är värda olika mycket beroende på vad kändisarna gör på bilderna och hur deras privatliv ser ut. Jobbet som paparazzo är hårt och dagarna är långa. Som längst har Sergio suttit och väntat på att få en skymt av en kändis i en månad.

Bäst betalda fotot väntade Sergio på i över en månad

– I New York väntade jag en månad på att författaren och nobelpristagaren Mario Vargas Llosa skulle visa sig. Och till slut kom han ut och jag lyckades fota honom! Det är det dyraste foto jag någonsin sålt.

Ju mindre kläder desto mer pengar ger bilderna enligt paparazzofotografen Sergio Garrido tre kvinnor på en strand i bikini Bild: sergio garrido

Men rik skulle inte Sergio kalla sig. Han medger att han ibland kan få helt bra betalt. Jobbar han på Ibiza en sommar så lever han sedan resten av året riktigt bra. En paparazzofotograf som jobbar på Ibiza och som kan fota, har bra kontakter, vet var man ska röra sig, orkar hänga med i svängarna, har tålamod och framför allt orkar ha roligt och vara på gott humör kan förtjäna helt okej.

Med alla de karaktärsdragen kan man kamma in upp till 60 000 euro på ett år. Men sedan å andra sidan fick Sergio 89 000 euro för det där fotot av författaren Mario Vargas LLosa som han satt och väntade på i över en månad. För ett foto då alltså.

Sergio säger att baksidan med hans jobb är att han jobbar precis hela tiden.

– Jag måste jobba varje dag nu då det är högsäsong på ön. Och på veckosluten är det ännu mer jobb. Jag är nog väldigt stressad, men det är jag redan från grunden. Ibiza är ett dyrt ställe att leva på. Och det som kostar mej mest här är kontakterna. Men utan kontakter kan man inte jobba och man måste betala dem för att få information. Jag betalar allt från 10 till 20 procent av vad jag får betalt för fotona. Till exempel är ett foto av Paris Hilton just nu väldigt billigt. Jag får ungefär 1000 euro för den bild som jag knäppte av henne i dag.

Ronaldo betalar alltid bra

– Fotomodellen Sylvie Meis (ex-fru till fotbollsspelaren Rafael van der Vaart) är väldigt populär just nu. Hon har en ny partner och jag lyckades få ett foto på dem och det sålde jag för 8000 euro. Bilder på Cristiano Ronaldo säljs alltid för dyra pengar, den här våren fick jag en bild på honom som jag sålde för 35 000 euro. Jag säljer allt som går att sälja, fotbollsspelare, sångare, modeller, artister och skådespelare.

Den tysk/ghananska fotbollsspelaren Kevin-Prince Boateng på stranden. I dag vill skvallerpressen helst ha bilder där kändisarna gör vardagliga saker Kevin Prince Boateng på stranden Bild: Sergio Garrido

Sergio berättar att vissa kändisar alltid är värda mycket pengar. Som till exempel Paul McCartney som precis var på Ibiza.

– Foton på honom är värdefulla. Dessutom hade jag tur för han var här med hela sin familj; sin fru, sin dotter Stella McCartney och hennes barn. Dem fotade jag på flygfältet för de brukar inte åka till stranden. Jag känner väl till dem och deras rutiner. De hör till gruppen kändisar som inte visar sig ute i offentligheten nästan alls. De åker rakt från flygfältet till en privat villa så jag måste passa på att knäppa bilder då de syns till.

"Inte paparazzinas fel att kändisarna känner sig förföljda"

Men det finns givetvis också de kändisar som ringer honom för att berätta att de är på väg till Ibiza eller var på ön de befinner sig och ber honom komma och fota dem. Sergio säger att det är helt förståeligt då de så tydligt inte överlever utan att få den skandalomsusande uppmärksamheten som en paparazzobild kan ge.

Enligt paparazzofotografen Sergio Garrido borde alla kändisar vara mycket medvetna om att de är offentliga personer och de kommer att bli fotade hela tiden också då de inte vill. Här är den italienska fotbollsspelaren Claudio Marchisio på stranden med sina vänner massa kändisar på en strand Bild: Sergio Garrido

Kändisfotografer finns till för att ta bilder på kändisar i de mest privata ögonblick. De flesta minns säkert Lady Diana skandalen 1997 som slutade i hennes död. Eller Britney Spears sammanbrott 2007 eller Kanye Wests utspel 2013 där han hävdade att han skulle få betalt för bilderna som togs av honom. Fallet med prinsessan Diana är ett tydligt exempel på när jakten på en bild går för långt, något som Sergio inte alls håller med om.

– Jag ser verkligen inte det som paparazzinas fel att Lady Diana dog. Det var ju hennes chaufför som inte kunde hålla bilen på vägen, säger Sergio och skrattar. Varför skulle han köra så hårt och försöka gömma Diana?

För Sergio är den ständiga jakten på skandaler, bilder på kändisar i obekväma situationer eller bilder där kändisar gör helt vanliga saker, helt enkelt bara hans jobb.

– Tennisspelaren Roger Federer var här och jag var givetvis på plats för att fota honom men blev ombedd att låta dem vara i fred. Okej sa jag, tog mina grejer och stack. Jag hade redan gjort mitt jobb och vill de vara i fred och säger det på ett hövligt sätt respekterar jag det. Men å andra sidan tycker jag nog att de kändisar som kommer hit till Ibiza och beger sig till en strand kanske måste räkna med att de kommer att bli plåtade och att jag kommer att sälja deras bilder till skvallertidningar. De är offentliga personer och de bör de själva vara medvetna om.

Sergio har fotat de flesta kändisar

– Allt från Madonna, Will Smith, Leonardo Dicaprio, Cristiano Ronaldo till Rihanna. Alla. Robert de Niro, som äger ett hotell här alldeles intill var vi sitter, säger Sergio och pekar mot en stor byggnad. Men en som överraskande nog inte sålde bra här var Avicii.

– Avicii sålde inte bra här. I varje fall inte av oss, ingen var intresserad av att köpa bilder av honom. Han var ju här rätt mycket i om att han hade så många spelningar här. Jag vet inte varför men jag har fotat Avicii många gånger tex här på stranden men ingen har hittills varit intresserade av att köpa bilder på honom. Han var främst känd för sin musik tror jag. Leonardo Dicaprio tyckte mycket om Avicii och var ofta på hans koncerter här på Ibiza och Dicaprio säljer, men tyvärr inte Avicii.

Fotbollsspelaren Kevin-Prince Boateng med sin kompis på stranden är bilder som säljer okej. Men de största namnen, som Cristiano Ronaldo säljer bäst fotbollspelare på stranden Bild: Sergio Garrido

Sergios händer trummar taktfast mot bordet. Hans blick söker sig hela tiden till mobilskrämen. Han scrollar neråt. Tillbaka upp igen. Jag märker att han är stressad och inser att min tid med honom strax är förbi. Men jag måste bara få veta vad det värsta är som någon har sagt till honom då han smygfotat dem?

”Fuck you jag hoppas att du dör”

– ”Jag hoppas att du dör.” Supermodellen Irina Shayk, ex-flickvännen till Ronaldo. Hon blev riktigt sur på mej. Höll på med någon jobb för Roberto Cavalli här på restaurangen helt brevid. Hon kom ut och sa ”fuck you jag hoppas att du dör”.

Men Sergio säger att sådant inte bekommer honom nämnvärt. Det är ju hans jobb och dessutom tror han bestämt att dessa människor bara säger vad som helst som faller dem in just där i stunden. Efteråt kanske de ångrar sig. Man kan helt enkelt inte ta det personligt. De kan säga vad de vill men Sergio menar att han stenhårt koncentrerar sig på sitt jobb.

Hon kom ut och sa ”fuck you jag hoppas att du dör”.



– Jag älskar mitt jobb. Jag befinner mig oftast där det händer saker. Jag får röra på mig. Jag får vara ute på gatan. Jag får vara där kändisarna är. Och kändisarna vill ofta dessutom omge sig av ett högkvalitativt liv och det livet tycker jag också om. Jag kan tillåta mej att ha samma standard på mitt liv.

Sedan reser han sig upp och är på väg igen. Jakten på Paris Hilton fortsätter. Sergio har just fått veta att hon kanske är på väg till stranden.

– Jag hoppas hon ska till stranden så jag kan fota henne i bikini. Då får jag mer pengar. Men naken fotar jag ingen, nog bröst men inte en helt naken kropp. Och har de sex är det givetvis mer klirr i kassan men de riktigt stora kändisarna är väldigt försiktiga med det och ser oftast till att vara bakom lås och bom eller gömma sig väl.