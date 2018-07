Irlands utrikesminister: ”Medan britterna förhandlar med varandra kan de riktiga brexitförhandlingarna inte börja"

Irlands utrikesminister beklagar de blandade politiska budskapen från regeringen May om brexit efter ännu en omröstning i det brittiska parlamentet. EU kan inte ta ställning till varje sak parlamentet röstar om, säger Simon Coveney till RTÉ.

Storbritanniens premiärminister Theresa May lyckades på tisdag med knapp marginal slå ner ett lagförslag om fortsatt medlemskap i EU:s tullunion om brexitförhandlingarna blir resultatlösa.

Förslaget föll till slut på grund av några röster från den brexitvänliga falangen i Labour.

Istället vann ett förslag som i praktiken förbjuder Storbritannien att bli kvar i tullunionen, ett krav från den hårdföra brexitfalangen i Mays Tories.

Efter omröstningen beklagar den irländska regeringen oklarheterna i den brittiska regeringens förhandlingsposition på grund av det kaotiska politiska läget i Storbritannien.



Theresa May kämpar med att hålla ihop sin regering då hennes parti Tories drar åt olika håll. Brittiska premiärministern Theresa May står och talar inför sin regering. Bild: EPA-EFE/JOEL ROUSE

Utrikesminister Simon Coveney säger till det irländska rundradiobolaget RTÉ att det blir allt svårare för EU-länderna att veta vilken den brittiska regeringens ståndpunkt är.

Coveney kallade de upprepade omröstningarna ohjälpsamma.

- Vi kan inte ta ställning till eller distraheras av varje lagförslag, förslag som inte ens har godkänts till fullo, sade Coveney.

- Men medan britterna förhandlar med varandra kan de riktiga brexitförhandlingarna inte börja.

Britterna agerar bakvänt

Coveneys kritik riktar sig främst mot att den brittiska regeringen inte lyckas samla leden kring en förhandlingsposition.

Istället försöker man lagstadga sina positioner före man tar dem till förhandlingsbordet.

- I internationell politik och handel fungerar det så att regeringar förhandlar å sina länders vägnar och sedan tar resultaten till parlamenten för att godkännas, säger Coveney.

- Britterna försöker nu göra det här baklänges och det fungerar helt enkelt inte, sade Coveney.

Enligt honom kan EU bara ta ställning till det förslag Theresa May lade fram i Chequers och som fick de två hårdföra brexitanhängarna utrikesministern Boris Johnson och brexitministern David Davies att avgå.

- Det är det enda sättet vi kan arbeta, sade Coveney.

Hård gräns

Frågan om ett brittiskt medlemskap i tullunionen är het i Irland, som idag har en helt öppen gräns till brittiska Nordirland.

Det är inte bara frågan om en smidig handel över gränsen.

En öppen gräns är också ett villkor för fredsfördraget från 1998, som en så kallad hård gräns med tull- och passkontroller befaras äventyra.

Irlands regering vill till varje pris undvika en hård gräns och Theresa May har lovat att det ska undvikas.



En hård gräns på Irland skulle bokstavligen splittra gårdar, samhällen och egendomar om brexit sker utan ett avtal, befarar irländare på gränsens bägge sidor. Liffordbon Frank Heron vid gränsen mellan republiken Irland och Nordirland. Bild: Yle/ Johannes Waris

Men utan en tullunion eller en separat överenskommelse mellan Storbritannien och EU är en hård gräns oundviklig, samtidigt som tidsfristen för förhandlingarna blir allt snävare.

Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 och både förhandlingarna och de brittiska förberedelserna anses ligga katastrofalt efter tidtabellen.

Coveney menar ändå att lagen om ett förbud mot en gemensam tullunion som parlamentet röstade igenom inte ska orsaka panik då den ännu kan förändras.

Mays svåra sits mellan "Brexiteers" och "Remainers"

Irlands regering föreslog tidigt att Nordirland skulle kunna få specielastatus i tullunionen också efter brexit, men den möjligheten fälldes av Mays nordirländska stödparti DUP.

Också tisdagens omröstning illustrerar varför May har haft det svårt att driva en klar brexitlinje.

Hennes parti är splittrat mellan en högljudd minoritet hårdföra så kallade Brexiteers, brexitivrare, och en annan minoritet som vill trotsa folkomröstningen och dra tillbaka utträdet ur EU, så kallade Remainers.



Boris Johnsnon och David Davies lämnade regeringen då Theresa May presenterade sin nya brexitlinje, en linje som inte gick långt nog enligt de två hårdföra brexitivrarna. Boris Johnson och David Davies lyssnar på Theresa May under Torie-partiets konferens i Manchester. Bild: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Båda falangerna har med lagförslag försökt förbinda May till vissa förhandlingslinjer med EU.

Före tisdagens omröstning hotade den brexitvänliga falangen att fälla Mays regering om deras sida inte segrade.

- Regeringens hantering av brexit har på sistone varit en enda röra. Vi har en premiärminister på posten men inte vid makten. Varje dag regeringen slösar på att gräla internt ökar risken för att vi störtar ur EU utan ett avtal med unionen, sade Labours skuggutvecklingsminister Barry Gardiner.

Källor: RTÉ, BBC, Reuters, The Independent, The Guardian, Financial Times