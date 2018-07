Brittisk polis tror sig ha identifierat flera ryssar som låg bakom nervgiftsattacken mot ex-spionen Sergej Skripal

Brittisk polis ska ha identifierat flera ryska personer, bland annat genom bilder från övervakningskameror, som misstänks ha legat bakom nervgiftsattacken i Salisbury i mars. Det rapporterar den brittiska nyhetsbyrån PA.

Nyhetsbyrån PA hänvisar till en källa som har insyn i utredningen kring nervgiftsattacken mot ex-spionen Sergej Skripal och hans dotter Julia i mars.

I slutet av juni exponerades ett brittiskt par - tydligen av misstag - för samma nervgift i samma stad, Salisbury.

Kvinnan avled tidigare den här månaden, bara åtta dagar efter att hon kommit i kontakt med nervgiftet Novitjok. Mannen vårdas fortfarande på sjukhus.

Den brittiska mannen som exponerats för novitjok hämtades av ambulanspersonal i sitt hem i Amesbury den 30 juni. Hans partner hade förts till sjukhus redan på morgonen.

Polisen hittade en parfymflaska som innehöll Novitjok hemma hos paret i Amesbury, strax norr om Salisbury.

Den avlidna kvinnan sprutade giftet direkt på sin hud?

Enligt brittiska medier misstänker polisen att det här paret råkade hitta parfymflaskan med giftet i en park, eller någon annanstans i Salisbury.

Kvinnan tros ha sprutat av giftet direkt på sin hud. Enligt PA tros hon ha exponerats för åtminstone tio gånger mer av giftet än vad far och dotter Skripal gjorde.

Det är oklart om fyndet av parfymflaskan var det som ledde polisen de misstänkta gärningsmännen på spåren.

Men redan innan det brittiska paret insjuknade, genast efter fallet Skripal, inledde förstås utredarna sin månader långa genomgång av material från övervakningskameror i Salisbury.

Polisen kommenterar inte

Enligt rapporten i PA har polisen alltså nu identifierat flera ryska medborgare som misstänks ligga bakom nervgiftsattacken.

Det ska ha skett genom bilder från just övervakningskameror i kombination med register över personer som kommit in i Storbritannien just vid den aktuella tidpunkten i mars, då Skripals förgiftades.

Polisen har inte ännu kommenterat uppgifterna om identifierade misstänkta ryssar.

Storbritannien har anklagat Ryssland för giftattacken mot Sergej Skripal, vilket ledde till massutvisningar av ryska diplomater från länder i väst. Ryssland har nekat till anklagelserna och i sin tur utvisat västdiplomater.

Källor: Reuters, The Guardian