FM-medaljer och EM-platser delas ut i Jyväskylä – se schemat för Kalevaspelen

Yle direktsänder nästan tolv timmar FM-friidrott från Jyväskylä under helgen. Förutom FM-placeringar tampas också flera idrottare om kvalgränser till EM i Berlin.

Kalevaspelen tjuvstartar med bland annat gång, herrarnas 10 000 meter och damernas inledande sjukampsdag på torsdagen. Från fredag till söndag avgörs sedan långa finalpass – och Yle sänder närapå tolv timmar FM-friidrott direkt.

Bland de högklassigaste grenarna finns till exempel damernas 100 meter häck och herrarnas spjutkastning. I häck är Nooralotta Neziri redan EM-klar, medan också Lotta Harala, Reetta Hurske och Annimari Korte har underskridit kvalgränsen.

Nooralotta Neziri redan klar för EM, men vilka blir de två andra hon får med sig till Berlin? Nooralotta Neziri. Bild: Matti Raivio/All Over Press

I spjut vill den inhemska friidrottssäsongens sensation Oliver Helander och Europamästaren Antti Ruuskanen, som gjort en hoppingivande comeback efter skada, ha sällskap av en tredje kastare till Berlin (kvalgräns 80,00).

Blir det nya EM-resenärer?

Även om kampen om FM-placeringar är det centrala i Kalevaspelen, ligger även stort fokus på jakten efter EM-biljetter.

I dagsläget består Finlands kommande EM-trupp av omkring 40 idrottare, men många har i Jyväskylä chansen att boka en plats i Tysklandsflyget. Inte minst en drös SFI:are (alfabetisk ordning):

• Saga Andersson, Esbo IF, stav – redan gjort 36 försök på kvalgränsen 445 i år. Hoppar sin första tävling efter sjundeplatsen i junior-VM i Tammerfors förra veckan.

• Kristian Bäck, Vasa IS, längd – regerande EM-femma, men har liksom ett koppel övriga längdherrar ännu inte nått kvalgränsen 795, som samtidigt tangerar Bäcks personbästa.

• Sandra Eriksson, IK Falken, 3000 m hinder – rutinerade stortävlingslöpare som gör sitt första lopp på huvuddistansen på två år. Starka takter på andra sträckor efter skadecomebacken.

• Sanna Nygård, Vasa IS, tresteg – jagar som 30-åring sitt första utomhusmästerskap, och är närmare än någonsin. Hoppade förra veckan nytt rekord 13,81, nio centimeter från gränsen.

• Roope Saarinen, Esbo IF, 200 m – hyvlat bort ett par tiondelar från sitt personliga rekord i år och ligger med personbästat 20,99 nio hundradelar från EM-gränsen.

• Linda Sandblom, Hangö IK, höjd – gjort EM-, OS- och VM-debut under de två senaste säsongerna, men tillsvidare i sommar hållit till en god bit under kvalgränsen 190 (årsbästa 180).

Info om EM-finländare Uttagna till EM: Damer: Anne-Mari Hyryläinen (maraton), Nooralotta Neziri (100 mh), Camilla Richardsson (3000 mh), Elisa Neuvonen (20 km gång), Tiia Kuikka (50 km gång), Minna Nikkanen (stav), Jenni Kangas (spjut), Salla Sipponen (diskus), Krista Tervo (slägga).

Herrar: Aleksi Ojala (50 km gång), Veli-Matti Partanen (50 km gång), Elmo Savola (tiokamp), Arttu Vattulainen (10 000 m), Elmo Lakka (110 mh), Topi Raitanen (3000 mh), Jarkko Kinnunen (50 km gång), Simo Lipsanen (tresteg), Tommi Holttinen (stav), Urho Kujanpää (stav), Tomas Wecksten (stav), Arttu Kangas (kula), Henri Liipola (slägga). Klarat EM-gränsen: Damer: Reetta Hurske (100 mh), Annimari Korte (100 mh), Lotta Harala (100 mh), Viivi Lehikoinen (400 mh), Sara Kuivisto (1500 m), Kristiina Mäkelä (tresteg), Wilma Murto (stav), Ella Junnila (höjd), Sanna Kämäräinen, (diskus), Helena Leveelahti (diskus).

Herrar: Oskari Lehtonen (200 m), Oliver Helander (spjut), Antti Ruuskanen (spjut). Finland kommer sannolikt även få med ett lag på herrarnas 4 x 100 meter. Därtill är spjutkastaren Tero Pitkämäki uttagen, men medverkar inte på grund av skada.

Sandra Eriksson är äntligen kvitt skadeproblemen och jagar nu EM-gränsen till Berlin. Sandra Eriksson, EM 2016. Bild: All Over Press

TV-sändningar:

fre 20.7 kl. 18.00–21.00 TV2 & Arenan

lör 21.7 kl. 17.00–21.00 TV2 & Arenan

sön 22.7 kl. 13.30–18.15 TV2 & Arenan

Tävlingarna refereras på svenska av Leif Lampenius och expertkommentator Mikael Ylöstalo.

Tävlingsschema:

Fredag

16:50 D stav

17:40 D 100 mh, försöksheat

17:40 H diskus

18:10 H 110 mh, försöksheat

18:35 D 10000 m

19:00 H kula

19:25 D 400 m

19:25 D slägga

19:30 D längd

19:35 H 400 m

19:50 H 1500 m

20:00 D 1500 m

20:15 D sjukamp, 800 m

20:35 D 100 mh

20:45 H 110 mh

Lördag

17:10 H stav

17:15 H längd

17:30 D spjut

17:35 H 100 m, försöksheat

18:00 D 100 m, försöksheat

18:25 H/D Rullstol 100 m

18:45 D kula

18:50 H 5000 m

19:00 D tresteg

19:10 H slägga

19:15 H Tiokamp, 400 m

19:25 H höjd

19:35 H/D Rullstol 400 m

19:50 D 3000 m hinder

20:25 H 100 m

20:40 D 100 m

Söndag

13:00 D diskus

13:55 H 200 m, försöksheat

14:15 D höjd

14:20 D 200 m, försöksheat

14:40 H Tiokamp, spjut

14:45 D 5000 m

15:15 H 800 m

15:35 D 800 m

15:50 H 400 mh

16:05 H tresteg

16:10 D 400 mh

16:30 H 3000 m hinder

16:40 H spjut

17:00 H Tiokamp, 1500 m

17:20 H 200 m

17:30 D 200 m

I listan ovan endast de tv-sända finalpassens schema. Hela tidtabellen hittas här.