FN varnar: Antalet hiv-smittor ökar i 50 länder

En färsk FN-rapport slår fast att hiv sprids snabbt i flera länder. I Östeuropa och Centralasien har antalet upptäckta smittor fördubblats under de senaste 20 åren.

Enligt FN-organet är det speciellt genom nålar som hivviruset sprids i Östeuropa och Centralasien.

I Nordafrika har antalet nya smittor ökat med en fjärdedel.

FN:s organisation för hiv och aids varnar för att antalet nya smittor inte har sjunkit tillräckligt snabbt för att man skulle kunna nå organisationens mål på under 500 000 dödsfall på grund av aids fram till år 2020.

I fjol dog uppskattningsvis 940 000 människor i aidsrelaterade sjukdomar, drygt 100 000 av dem barn.