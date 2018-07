Författarparet Sofia Torvalds & Erik Wahlström: Vi är på många sätt varandras motsatser

Hon är troende, han är ateist. Hon vill ha struktur och kontroll, han föredrar det fria och oplanerade. Hon hatar musikteori och grammatik, han älskar det.

Hon gillar Bo Kaspers Orkester, han tycker om ”svår” nutidsmusik.

Och så är det den stora åldersskillnaden på 25 år. På många sätt är de väldigt olika varandra. Men ändå – eller kanske just därför – ett par.

Journalisterna och författarna Sofia Torvalds och Erik Wahlström har många olikheter. Under somrarna kommer det kanske tydligast fram i segelbåten. Erik skulle gärna segla hela semestern.

Sofia kan på sin höjd sträcka sig till ett par veckor i segelbåten - förutsatt att de övernattar i gästhamnar.

Varm dusch står mot frihet på havet

- Alltså folk tycks ju tro att det är lyxigt att segla, men det är ungefär som att bo i tält, förutom att ett stort, luktande kärl med skit och piss står i tälthörnet dag och natt, säger Sofia.

- Vår båt är trång och möglig. När det är kallt och blåsigt fryser vi hela tiden, när det är varmt luktar den obeskrivligt fruktansvärt illa, säger hon.

- Roligast är det att komma till en hamn med dusch, veta att man får stanna där i flera dagar och att alla andra har längre mast än man själv så att blixten träffar dem i stället för oss. Oftast när vi seglar drömmer jag om att ta in på hotell, säger Sofia.

- Att vår båt skulle lukta fruktansvärt? Nej nej, gamla båtar doftar gott. Jag önskar att det fanns en parfym med båtdoft som man kunde spreja hemma, kontrar Erik.

- Och dusch? Varför ska man i hamn för att ta en dusch? Vi seglar ju omkring i Guds stora badkar hela tiden, vad är det för fel med det? undrar han.

- Om man kan ankra när som helst, var som helst, har man en stor frihet. Där sitter man i sittbrunnen och äter sin smörgås och tittar på fåglarna medan vinden hjälper till att svänga båten så att utsikten växlar, ler Erik.

Åskstormen skapade en evig rädsla

I början av deras förhållande, när de ännu inte hade några gemensamma småbarn gick seglandet bättre. När sonen föddes blev Sofia ängsligare. Och sen kom den där åskstormen på Hangö västra.

- En svart-orange molnbank rullade in över oss, och det gick inte att komma undan. Det var en hemsk känsla av total maktlöshet. Och mest provocerades jag av Eriks lugn! säger hon.

- Han gjorde allt så långsamt att han inte hann få på sig regnkläderna förrän stormen var över oss. Efter den upplevelsen blev jag åskrädd och bytte min trendiga nätta lilla blåa flytväst till en sådan där orange flytväst som barn har, berättar hon.

Erik skakar bara småleende på huvudet och fortsätter lyriskt.

- I allmänhet är det ganska tråkigt att segla, men samtidigt kravlöst. Det är ett enkelt och handfast sätt att få tiden att gå. Det finns alltid små konkreta grejer att fixa, som att reda ut en trasslig lina eller kolla en läcka i jollen, säger han.

- Det hindrar en från att tänka. Jag känner mig alltid ovanligt dum när jag kommer hem från en lång seglats. Jag bläddrar i gamla Husisar utan att förstå vad jag läser, säger han.

Premiär för dubbelt sommarprat

Paret Torvalds-Wahlströms sommarprat i Yle Vega är det första någonsin, där två personer delar på ett sommarprat.

- Det var jätteroligt att skriva det här manuset tillsammans. Och att prata om just olikheter – trots att vi också har väldigt många likheter, säger Sofia.

- Jag hoppas det inte ger en skev bild av oss, som om vi grälade hela tiden eller surade i varsitt hörn. För i själva verket har vi roligt nästan hela tiden, avslutar Erik.

Sommarpraten sänds i Yle Vega varje vardag kl. 10.03, 18.03 och 22.15.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på utomlands.

Låtlista:

Bach: Brandenburgkonsert nr 2 F-dur, sats 3

Diego el Cigala: Apenao

James Brown: Say It Loud, I’m Black And I’m Proud

Louis Armstrong: C’est si bon

Joni Mitchell: Both Sides Now, ny version från år 2000

Anton Webern: Sechs Bagatellen, nr 2 ‘Leicht bewegt’

Bo Kaspers Orkester: Vi tar in på hotell

Frida Andersson & Bo Sundström: Drömlänges