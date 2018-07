NFL dominerar bland de värdefullaste klubbarna – NHL lyser med sin frånvaro

NFL-laget Dallas Cowboys är den mest värdefulla klubben enligt affärstidningen Forbes senaste lista. Klubben uppskattas vara värd 4,8 miljarder dollar. Forbes listar de 50 värdefullaste klubbarna och NFL innehar över hälften av platserna på listan.

29 klubbar i amerikansk fotboll, åtta klubbar i NBA, sju fotbollsklubbar och sex MLB-klubbar. Så ser fördelningen ut då Forbes publicerat sin årliga lista över de 50 mest värdefulla klubbarna i idrottsvärlden.

För tredje året i rad är det Dallas Cowboys som toppar listan och är den värdefullaste klubben. Enligt Forbes uppskattas värdet på klubben vara 4,8 miljarder dollar och det är en ökning med 14 procent jämfört med förra året.

Det är lukrativa tv-avtal som gör att hela 29 NFL-klubbar platsar på listan. Enligt Forbes delade klubbarna i ligan senaste säsong på 8,2 miljarder dollar som man fick in via tv-avtal. Det vill säga 255 miljoner dollar per klubb.

Tv-bolagen betalar stora pengar för att få sända NFL. Nick Foles intervjuas av medierna Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Tre fotbollsklubbar bakom Dallas Cowboys

Totalt spelar 32 klubbar i NFL och det är alltså endast tre som inte finns med på Forbes lista: Buffalo Bills, Cincinnati Bengals och Detroit Lions.

Bakom ettan Dallas Cowboys följer tre fotbollsklubbar: Manchester United, Real Madrid och Barcelona. Manchester United uppskattas vara värt 4,123 miljarder dollar – en ökning med tolv procent jämfört med i fjol.

Bayern München (3,063 miljarder) placerar sig på tolfte plats på listan medan Manchester City är 30:e (2,475 miljarder), Arsenal 39:e (2,238 miljarder) och Chelsea 46:e (2,062 miljarder).

Manchester United värderas till 4,123 miljarder dollar. En supporter står utanför Old Trafford med två flaggor Bild: EPA-EFE/ANDY RAIN

Ingen NHL-klubb på listan

Precis som de senaste åren finns ingen NHL-klubb med på listan den här gången heller. Senast ett NHL-lag tog sig in på listan var 2015 då Toronto Maple Leafs uppskattades vara värt 1,3 miljarder vilket gav en 37:e plats.

Förra året uppskattades New York Rangers värde till 1,5 miljarder dollar och var då den mest värdefulla klubben i NHL.

Enligt Forbes finns det i år 106 klubbar som har ett värde på minst en miljard dollar jämfört med 87 förra året. De stora fotbollsligorna, NFL, NHL, NBA, MLB, formel 1 och Nascar ingick i undersökningen.

Hela Forbes lista hittar ni här.

Topp tio:

1. Dallas Cowboys 4,8 miljarder (NFL)

2. Manchester United 4,123 miljarder (Premier League)

3. Real Madrid 4,09 miljarder (La Liga)

4. Barcelona 4,064 miljarder (La Liga)

5. New York Yankees 4 miljarder (MLB)

6. New England Patriots 3,7 miljarder (NFL)

7. New York Knicks 3,6 miljarder (NBA)

8. Los Angeles Lakers 3,3 miljarder (NBA)

8. New York Gigants 3,3 miljarder (NFL)

10. Golden State Warrios 3,1 miljarder (NBA)