Kalevaspelen bjuder på det mesta: Totalt oväntat jättehopp i sidogren, 17-åring med superspurt till första medaljen – och frieri efter erövrat guld

Elmo Lakka bjöd på en annorlunda avslutning på det första finalpasset i Kalevaspelen – genom att fria! Före det hade bland annat Kira Kytölä bjudit på en enorm rekordförbättring i längd.

Det första finalpasset i Kalevaspelen fick ett oväntat slut.

Att förhandsfavoriten Elmo Lakka bärgade ett fjärde FM-guld på raken på 110 meter häck var mer än väntat, men inte det hemmalöparen hittade på efteråt.

Lakka gick ner på ett knä och friade till sin flickvän Iida-Lotta Juura. Som svarade ja.

– Jag vet inte vad som var mer nervöst, finalen eller frieriet. Jag löpte linan ut i båda och nu har jag två guld, säger en lycklig Lakka till Yle Urheilu.

Lakka hade redan för två år sedan bestämt sig för att fria efter FM-finalen – och levererade. I själva tävlingen sprang han dessutom nytt rekord med 13,67.

– Jag måste vara nöjd med tiden, men nog finns det fortfarande ganska mycket att förbättra fram emot EM, säger Lakka som är klar för EM-tävlingarna i Berlin.

Dubbla medaljer till Akilles

Silvret gick till Borgå Akilles 21-åring Viktor Kantele, som gjort sina enda tidigare tävlingar på distansen i år på SFI-mästerskapen i Jakobstad för ett par veckor sedan.

Skadeproblemen har fortfarande inte helt släppt taget och det var oklart om Kantele överhuvudtaget skulle kunna starta, men det gjorde han och knep silver med årsbästat 14,30 efter bronset i fjol.

Sara Kuivisto höll för favorittrycket på 1500 meter. Sara Kuivisto, PNG 2018. Bild: Lehtikuva

Medaljen var Akilles andra för kvällen. Sara Kuivisto, som nyligen slaktade EM-gränsen på 1500 meter, besegrade Kristiina Mäki på det sista varvet och vann med tiden 4.27,22. Förra året vann Kuivisto förutom 1500 också 800 meter.

Bakom Kuivisto och Mäki gjorde i första hand tre löpare upp om bronset. Det längsta strået drog 17-åriga Nathalie Blomqvist som vann över fyran Kaisa Tyni med tre hundradelar.

– Jag tänkte att jag ska ligga bakom och inte vara för ivrig, så jag har krafter på slutet och får till en bra spurt, berättar IK Falken-löparen som klockades för 4.32,78.

Kändes det som om du hade kontroll, att du tar bronset?

– Nja, jag kände att ”kom igen, jag har det här”, men på sista tio var det nog oklart hur det kommer att gå. Men jag fixade det till slut, så jag är jätteglad.

Blomqvist tog FM-brons inomhus i vintras men säger att den första pallplatsen i Kalevaspelen smäller betydligt högre. Efter en del hälsoproblem under vårvintern har säsongen varit en fullträff.

Nathalie Blomqvist löpte personbästa i U18-EM. Nathalie Blomqvist, U18-EM 2018. Bild: imago/Aleksandar Djorovic/All Over Press

För ett par veckor sedan sprang Blomqvist in på sjunde plats i U18-EM i Ungern med nytt personligt rekord 4.25,20.

– Det var jättehäftigt att få vara med och jätteroligt att jag också lyckades få ett bra lopp. Hela året har nog gått jättebra, hoppas det fortsätter så!

Kytölä: Känns ganska konstigt

Ett av de mest oväntade gulden under fredagskvällen tog Kira Kytölä. Framför allt var guldresultatet en skräll.

Esbo IF-hopparen gick in i finalen som inhemsk statistiknia utan några tidigare Kalevaspelsmedaljer att falla tillbaka på och med ett trestegskval från förmiddagen i benen – men gjorde sitt livs tävling.

Kytölä, 25, fick till en jätteträff i den femte omgången och klämde till med 642. Hennes rekord inför tävlingen var 609, som hon redan hissat upp till 615 i omgång tre.

– En liten överraskning var det absolut, men nog visste jag att jag har de här längderna i mig. Målet var att hoppa långt och det här var ju långt, säger Kytölä efteråt.

Kytölä hade endast två tävlingar i sidogrenen bakom sig i år, varav hon blev utan resultat i den ena. Hon tränar ändå längd ungefär lika mycket som huvudgrenen tresteg.

Kira Kytölä tog ett ohotat FM-guld. Kira Kytölä, Esbo IF Bild: Yle / Tomi Hänninen

Kytölä lyser upp när hon får höra att hon endast blev 18 centimeter från EM-gränsen. Ett brett leende sprider sig över ansiktet.

– Det har jag inte tänkt på alls, det känns ganska konstigt faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, skakar hon på huvudet.

Kytöläs rekord i tresteg är 13,21 och EM-gränsen 13,90. Hon har knappt på allvar tänkt på att kunna nå gränsen ens där, för att inte tala om längd.

– Hoppats? Absolut. Tänkt? Kanske inte. Gränsen är ändå så hård i tresteg. Det är en dröm, om vi säger så, säger Kytölä som hoppar trestegsfinal på lördag.

– Det här ger mera motivation dit och jag litar kanske mer på mig själv nu. I tresteg har jag visserligen litat på mig själv redan länge, men i längd inte alls.

Övriga SFI-medaljer under fredagen tog Vasa IS diskusveteran Frantz Kruger (guld), HIFK:s häckdam Annimari Korte (silver), Esbo IF:s stavjunior Saga Andersson (brons), IF Raseborgs kulbjässe Tomas Söderlund (brons), samt IK Falkens Christoffer Envall och HIFK:s Erik Back som vann silver respektive brons på 400 meter.