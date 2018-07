Telia köper Bonniers tv-verksamhet - blir ägare till MTV i Finland

Telekommunikationsbolaget Telia Company köper mediebolaget Bonniers tv-verksamhet i Norden. I och med affären övergår finländska mediebolaget MTV i Telias ägo, liksom också underhållningskanalen C More och svenska TV4.

Köpesumman uppges uppgå till 888 miljoner euro.

Telia Company ägs i sin tur till 37,3 procent av svenska staten, som med det är den överlägset största, enskilda ägaren. Småägare äger 49 procent av företaget.

I Finland utgörs det nu uppköpta Bonnier Broadcasting av MTV och nyhetsproducenten Mediahub Helsinki med cirka 250 anställda. Totalt har Bonnier Broadcasting omkring 1 200 anställda.

Det har spekulerats länge i affären, och Telia bekräftade i maj att man förhandlar om köp av tv-verksamheten.

Enligt analytiker har förhandlingarna dragit ut på tiden för att Telia befarat att Bonnier efter köpet ska starta upp en ny konkurrerande verksamhet, men Telia ska nu ha fått garantier för att så inte ska ske.

Affären väntas slutföras under senare hälften av år 2019. Konkurrensmyndigheterna måste godkänna affären innan den blir giltig.

Dussintalet tjänster i Finland

MTV-koncernens flaggskepp är MTV3-kanalen, Finlands första reklamkanal som fick egen kanalplats i början av 90-talet.

Förutom MTV3 hör tv-kanalerna Sub och Ava, samt flertalet film-, serie- och sportkanaler under både varumärkena MTV och C More till koncernen.

MTV upprätthåller också två streamingtjänster varav den ena är egna Katsomo och den andra är C Mores nättjänst. Katsomo och bolagets nyhetstjänst finns också som mobilappar.

Allt det här gör MTV till en av Finlands allra största tv-bolag. Bolaget sålde sin radioverksamhet till Bauer Media 2015.

Artikeln uppdaterad 9:10 med information om Telia Company och MTV.