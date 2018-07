”Det är inte längre bara gråskäggiga farbröder som lyssnar på jazz” - på We Jazz X Lonna spelar en ny jazzgeneration

Teppo Mäkynens 3TM på We Jazz X Lonna 2018 Bild: Ami Vuori/ We Jazz

Håller jazzen igen på att bli intressant för en ung publik? Det var tanken som slog mig i samband med att jag skulle göra en intervju om evenemanget We Jazz X Lonna.

Att man här lyfter fram en ny jazzgeneration i och med nya intressanta artister är en viktig aspekt. Det här för också med sig att publiken som söker sig till Lonnan på det hela taget är yngre än den gängse jazzpubliken i genomsnitt.

Där alltså tesen jag hade som avsikt att diskutera med Katariina Uusitupa, som jobbar som evenemangsproducent för helsingforsiska We Jazz-kollektivet.

Katariina Uusitupa, evenemangsproducent för helsingforsiska We Jazz-kollektivet Katariina Uusitupa, evenemangsproducent för helsingforsiska We Jazz-kollektivet Bild: Jussi Ratilainen

Under onsdagskvällar i juli har det alltså ordnats live-jazzklubbar under devisen We Jazz X Lonna och då är det inte heller oviktigt i sammanhanget att evenemanget går av stapeln just på Lonnan, en naturskön, liten ö utanför Helsingfors mellan Sveaborg och Salutorget.

En unik miljö för live-jazz

En lite speciell detalj ytterligare gällande ön är att den i tiderna har fungerat som bas för finska försvarsmaktens minröjare och öppnades för allmänheten år 2014. Så det känns naturligt att inledningsvis ta fasta på den här rätt så unika miljön och bakgrunden när jag låter Katariina Uusitupa presentera evenemanget.

- Vi arrangerade första We Jazz-klubben på Lonnan år 2015, och vi blev genast förtjusta i den varma, sympatiska miljön och atmosfären.

- Där finns en fin restaurang och på konserterna spelar alltså banden på en terrass mellan de två magasinsbyggnaderna, framför havet, berättar Katariina vidare.

We Jazz X Lonna 2018 Bild: Henri Hämäläinen/ We Jazz

Med utsikt över havet kan upplevelsen av live-jazz knappast bli bättre, i synnerhet som vädret de senaste veckorna har varit på arrangörernas sida. Men ifall det har regnat, som det under tidigare år har hänt, har konserterna ordnats inne i magasinen.

- Det har varit okej det också, säger Katariina.

Erfarna Lonnan-artister – och en ny jazzgeneration

Bland de redan etablerade artisterna som har uppträtt på We Jazz X Lonna kan nämnas trummisen Teppo Mäkynens senaste projekt 3TM (se huvudbilden) och suveräna Mopo, som var med för tredje gången då de stod i turen nu senast i onsdags. (Klicka på bilden för exempel.)

Mopocalypse, album med trion Mopo Mopocalypse, album med trion Mopo Bild: We Jazz

Men huvudsakligen är det i år ändå alldeles nya, mestadels obekanta namn på We Jazz X Lonna. Som till exempel Alder Ego som står i följande vecka, onsdagen den 25 juli, eller Bowman Trio som avslutar evenemangen den 1 augusti.

Den här sommaren har vi valt att presentera endast artister från vårt eget skivbolag, We Jazz Records. ― Katariina Uusitupa

Den här aspekten, att så att säga föra fram en ny jazzgeneration, är i själva verket en viktig agenda för We Jazz-kollektivets verksamhet, påpekar Katariina Uusitupa.

- Jo förstås, det är mycket viktigt för oss (på We Jazz) att lyfta upp nya namn, och den här sommaren har vi valt att presentera endast artister från vårt eget skivbolag, We Jazz Records.

Att We Jazz också börjat satsa på en försiktigt expanderande skivutgivning är alltså en annan viktig poäng, som man så här velat markera.

Ett par färska namn på kommande

Alder Ego ska inom kort ge ut sin första skiva på We Jazz-skivbolaget och eftersom jag inte hört om dem tidigare ber jag Katariina Uusitupa beskriva dem.

- Alder Ego är en kvartett som leds av trummisen Joonas Leppänen och de kombinerar melodiska element med lite mera improvisatoriskt spelande, men gör på det hela taget en ganska rätlinjig jazz.

Enligt Katariina lär Alder Egos musik kunna gå bra hem bland en publik som uppskattar klassisk jazz. Bowman Trio sedan, gav sin självbetitlade debutskiva år 2016 och den är faktiskt We Jazz Records första egna utgåva. (Klicka på bilden för exempel.)

Bowman Trios debutskiva Bowman Trios debutskiva Bild: We Jazz

Håller jazzen igen på att bli intressant för en ung publik?

Här kan det tilläggas att det alltså inte bara är banden i sig som är nya, utan det handlar också om väldigt unga musiker som spelar. Mestadels killar i tjugoårsåldern och lite på.

Vilket för med sig att också publiken till en del är yngre än på gängse jazzkonserter. Är det rent av så att vi håller på att se en generationsväxling inom jazz också vad gäller publiken?

Är det så att det inte längre är bara gråskäggiga farbröder som lyssnar på jazz?

- Det är sant, men jag ser det nog som att det finns både unga och gamla bland jazzpubliken. Det är också intressant att se hur publiken på Lonnan inte nödvändigtvis är den samma som besöker We Jazz-festivalen i december.

Publiken diggar jazz på We Jazz X Lonna, juli 2018 Publiken diggar jazz på We Jazz X Lonna, juli 2018 Bild: Henri Hämäläinen/ We Jazz

Det här faktum, menar Uustupa, berättar någonting väsentligt om Lonnan i sig själv, som plats och miljö.

We Jazz – ett trovärdigt brand

Att jazzpubliken faktiskt har blivit yngre, har hon vidare kunnat konstatera i och med det jobb hon gjort på och för We Jazz-kollektivet.

- Det är tydligt att det är en yngre publik som följer oss på sociala medier och så, de är jätteintresserade och engagerade i We Jazz hela ideologi och verksamhet i vidare bemärkelse.

Det finns både unga och gamla bland jazzpubliken ― Katariina Uusitupa

Det här ser hon som ett bevis på att We Jazz har lyckats skapa ett trovärdigt brand i och med sin strävan att föra fram ny inhemsk jazz.

Vad gäller en eventuell generationsväxling inom jazz vill Katariina Uusitupa slutligen tillägga:

- För många yngre musikdiggare är det inte så viktigt med genrer, liksom, att ska det kallas jazz eller är det någon annan stil.

Så brukar det inte för musikerna heller spela någon roll vad andra (musikskribenter och publiken) sätter för etikett på deras musik.

Läs mera om We Jazz på lonna.fi, på evenemangets sida på Facebook och på wejazz.fi