May försöker hålla makten i korseld mellan brexiteers, remainers och realism – om britterna inte köper hennes senaste brexitplan kan dagarna som premiärminister vara räknade i höst

Storbritanniens premiärminister Theresa May ska tillbringa sommaren på brexitturné. Målet är att få folk och företag bakom hennes nya brexitplan. Om det misslyckas är det osannolikt att hon fortsätter på posten och allt osannolikare att det blir något brexitavtal.

Theresa May angrep i fredags EU för en allt för rigid position gällande frågan om den irländska gränsen. Detta då hon höll sitt första av en lång rad brandtal på temat brexit som är att vänta under resten av sommaren.

May krävde att EU måste kunna utveckla sin position om gränsen, som hotar att beläggas med tullkontroller om inget avtal mellan britterna och EU kan nås före brexit.

EU har ansett att Nordirland ska ha fortsatt medlemskap i EU:s tullunion också utan ett brexitavtal.

May har menat att den lösningen är oacceptabel eftersom det skulle skapa en gräns mellan Storbritannien och Nordirland.

- Vad jag har framört till EU är att den juridiska text de har producerat är oacceptabel och regeringen har därför producerat ett alternativ till det, sade May i Belfast.

Angreppet mot EU kan delvis förklaras med hela talets syfte.

Talet i Belfast är den första anhalten på Mays sommarturné runt landet för att sälja invånare, företag och politiker den brexitplan hon presenterade i det omdiskuterade talet i Chequers.



Talet hölls under rubriken "Vårt framtida partnerskap."

Theresa May har upprepade gånger hållit uppmärksammade brexittal, och fler är att vänta i sommar. Talet hölls under rubriken "Vårt framtida partnerskap." Bild: EPA-EFE/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL

Utan den allmänna opinionen bakom Chequers-planen kan May få det svårt att mota utmanarna och de mest hårdföra brexitivrarna ur det egna partiet i grind, rädda sin regering och ro iland någon form av brexit som inte innebär kaos.

Mays position är låst, vilket gränsfrågan tydligt illustrerar.

Då hon dels har lovat att det inte kommer att bli någon hård gräns på Irland men samtidigt är bunden av löften som utesluter särlösningar för Nordirland är det svårt att se vartåt hon ska vända sig.

Utan en klar lösning på gränsfrågan kan brexitförhandlingarna i praktiken inte gå vidare, eftersom så många andra frågor om fri rörlighet kan vara bundna till gränsen på Irland.

Irlands regering har efterlyst ett moterbjudande av May som åstadkommer samma resultat som EU:s förslag, alltså inte betyder en tullgräns på Irland.



Irlands premiärminister har pressat May på en lösning som inte delar ön i tu mellan republiken och det brittiska Nordirland. Irlands premiärminister Leo Varadkar

Den lösning Mays regering föreslog i det uppmräksammade talet i Chequers var ur EU:s perspektiv fortsatt brittiskt önsketänkande.

Förslaget skulle innebära att hela Storbritannien blir kvar i tullunionen under en begränsad period framöver och kan dra nytta av fri rörlighet av varor och tjänster, men utan att acceptera fri rörlighet i övrigt.

Att välja och vraka har varit helt uteslutet ur EU:s perspektiv sen första början, eftersom EU inte kan gå med på att något land – än mindre ett land som inte längre är medlem – får tumma på reglerna.

Även om Mays tal – och den plan som presenterades – i Chequers var ämnat att se ut som om brexitförhandlingarna rörde på sig visade det egentligen bara att May har ytterst lite rörelseutrymme.

Vilket håll hon än vänder sig är vägen blockerad, antingen av falanger inom det egna partiet, stödpartiet DUP eller EU:s rigida regelbaserade förhandlingslinje.

May poängterade i Belfast att hennes regering nu har flera beslut i parlamentet i bagaget, för att ge sina uttalandet styrka.

I Mays tappning blev de många omröstningarna om brexitlinjedragningarna en signal om klarhet och styrka, samtidigt som den ledande tolkningen av omröstningarna är den motsatta.

Den senaste omröstningen målar en tydlig bild.

Brexitmoståndarna inom Tories ville tvinga fram en lag som förbinder britterna till EU:s tullunion om inget avtal med EU nås före utträdet.

De mer radikala brexitanhängarna i partiet ville däremot förbinda May till en linje som utesluter medlemskap i tullunionen om ett avtal med EU uteblir.

Brexitanhängarna vann, men bara med stöd från sina meningsfränder gällande brexit inom Labour, och bara efter ännu en runda av hot om att fälla Mays regering om de inte fick som de ville.

Hoten om att fälla regeringen om brexit avviker från de mer radikala Toriefalangernas syn har varit återkommande sen May gjorde misstaget att utlysa förtida val.

Hela orsaken till att May inledde sin brexitturné just i Belfast i fredags var att hon efter det katastrofala valet förlitar sig på nordirländska DUP för sin regeringsmakt.

DUP:s tio ledamöter är avgörande för Mays majoritet i parlamentet och har givit dem vågmästarroll gällande den brinnande frågan om den irländska gränsen.

Förslaget om en särlösning gällande Nordirland och tullunionen hade ursprungligen Mays stöd då det presenterades i Bryssel, men fälldes av just DUP:s ovilja att acceptera andra regler för Nordirland än för resten av landet.

Det förtida valet skulle ge May ett otvetydigt mandat att driva brexit utan att behöva be om lov inför varje förhandlingsfråga, vändning och kompromiss.

Men valresultatet gav inte henne bara med den fotboja DUP:s stöd innebär, det försvagade också ställningen inom det egna partiet, splittrat som det är mellan olika brexitfalanger.

Redan dagarna efter valet avslöjades att ett kuppförsök mot May var på gång inom partiet.